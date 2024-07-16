Хотели утилизировать, но передали ВСУ: запасы украинских военных пополнились снарядами

Сколько именно было передано боеприпасов неизвестно

Минобороны Украины вернуло в ВСУ множество боеприпасов, которые планировали утилизировать. Среди прочего, есть артиллерийские снаряды, спрос на которые растет каждый день.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Речь идет о боеприпасах, которые считались как избыточные и были переданы на утилизацию еще до начала войны в 2014 году.

В ведомстве отметили, что из-за полномасштабной войны потребность в боеприпасах существенно выросла. Поэтому Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества приняло решение в срочном порядке вернуть боеприпасы. Их тщательно проверили и только потом отправили на фронт, где они уже применяются против российских захватчиков.

Помимо артснарядов, речь идет о боеприпасах к стрелковому оружию разного калибра, комплектующих элементах, взрывателях и другом.

"Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон – жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, "утилизируем" ими врага. Даем вторую жизнь – пытаемся восстановить все, что подлежит ремонту и последующей эксплуатации. Все работаем по обеспечению фронта", — сказал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Он добавил, что Минобороны регулярно проводит мониторинг и оценку запасов боеприпасов, а также активно сотрудничает с предприятиями ОПК, чтобы поставки вооружения были бесперебойными.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получила БМП Marder от Германии. Стало известно, на что способна эта техника.