У ЗСУ вже вистачає людей? У Раді дали чітку відповідь на заяви нардепа Цимбалюка

Поки триває війна, такі питання та роздуми можуть призвести до поганих наслідків.

Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що навчальні центри Міністерства оборони та інших військових формувань на сьогодні майже укомплектовані. Додаткових сил для ЗСУ нібито не потрібно.

"Телеграф" вирішив розібратися, чи це так насправді та звернувся з відповідним питанням до народного депутата від "Слуги народу", а також члена комітету з питань нацбезпеки та оборони Юрія Здебського. Він сказав, що такої інформації він не має.

"Якщо він таке говорить, він має на щось посилатися. Ми давно не викликали і я думаю, як буде час, ми викличемо відповідних людей, щоб вони нам відзвітували, як працює зараз начальник центру. Що вони там забиті — я не знаю, звідки він інформацію взяв. Може, хтось із чиновників державних сказав. Я не знаю, не можу сказати. Наразі інформація така відсутня", — сказав Здебський.

Він також додав, що в країні зараз триває війна, а такі питання викликають роздуми, які не доводять до добра.

"Центри шукатимуть, вичислятимуть. Потім, не дай боже, їх бомбитимуть. Ці питання взагалі не на порядку денному, поки у нас триває війна. Щодо військових — де вони що вони, що вони їдять, що вони п’ють, ніж вони воюють, це взагалі не треба піднімати. Це з моєї точки зору, як військового. не знаю, бо це безпека самих військових", — зазначив нардеп.

На думку Здебського, про це має говорити сам головком — вистачить чи не вистачить людей. Загалом перший етап закону про мобілізацію передбачає переписати всіх повністю віком від 17 до 60 та навчити їх зробити резерви, всіх на облік поставити. Тобто щоб усі оновили дані, далі пройшли медкомісію, далі необхідно визначити військову спеціальність, зробити резерви й у разі, якщо ситуація погіршиться, то вони підуть служити.

"А скільки готово чи не готово — це взагалі питання таємне. Він не повинен взагалі цікавити товариша Цимбалюка. Я вважаю, що це некоректно", — висловився він.

Здебський ще раз наголосив, що таке питання зараз взагалі не стоїть.

"Ми поки готуємо — скільки уточнено, скільки переписано і далі вже тиснутимемо на ВЛК (військово-лікарська комісія, — Ред). Ось потім ми запитуватимемо, як працюють наші навчальні центри, достатньо чи недостатньо, скільки закордоном, скільки тут. І все це буде таємно. Ми навіть вам не говоритимемо про це", — підсумував наш співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як дізнатися, на яку посаду потрапить військовозобов’язаний. Мобілізованого точно відправлять на навчання, якщо військової спеціальності він не має.