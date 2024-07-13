Чи мобілізують чоловіка у 58 років: що потрібно знати українцям

Законом суворо визначено критерії того, кого можуть мобілізувати до ЗСУ

В Україні не планують знижувати граничний вік мобілізації із 60 до 50 років. Тому чоловіка можуть мобілізувати навіть якщо йому вже виповнилося 58 років.

Про це пояснив у коментарі РБК-Україна член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. За його словами, такі обговорення не ведуться.

"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і зараз таких підстав немає", — наголосив депутат.

Варто зазначити, що станом на липень 2024 року в Україні проводять мобілізацію чоловіків.

від 18 до 60 років — якщо є досвід військової служби;

від 25 до 60 років — якщо немає досвіду служби;

Таким чином, якщо військовозобов’язаного немає іншої законної причини отримати відстрочку від мобілізації, його можуть призвати до лав ЗСУ навіть після 55 років. До таких відноситься, наприклад:

броня від мобілізації;

наявність дитини до 18 років з інвалідністю будь-якої групи, дорослої дитини з інвалідністю І або II групи;

наявність у дружини чи близького родича інвалідності І чи II групи;

наявність трьох неповнолітніх дітей;

здобуття вищої освіти на денній або дуальній формі;

наявність близького родича, який загинув чи зник під час виконання обов’язків щодо захисту державного кордону.

Як повідомлялося раніше, в Україні всі військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Якщо хтось не встиг це зробити, то їм загрожуватимуть великі штрафи до 25 тисяч гривень. Однак у цих людей все одно буде 60 днів, щоб довести, що вони з вагомих причин не могли це зробити, і тим самим уникнути покарання.