В ВСУ уже хватает людей? В Раде дали четкий ответ на заявления нардепа Цимбалюка

Пока идет война, такие вопросы и размышления могут привести к плохим последствиям

Народный депутат Михаил Цимбалюк заявил, что учебные центры Министерства обороны и других военных формирований на сегодня почти укомплектованы. Дополнительных сил для ВСУ якобы не нужно.

"Телеграф" решил разобраться, так ли это на самом деле и обратился с соответствующим вопросом к народному депутату от "Слуги народа", а также члену комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрию Здебскому. Он сказал, что такой информации у него нет.

"Если он такое говорит, он должен на что-то ссылаться. Мы давно не вызывали и я думаю, как время будет, мы вызовем соответствующих людей, чтобы они нам отчитались, как работает сейчас начальник центра. Что они там забиты — я не знаю, откуда он информацию взял. Может, кто-то из чиновников государственных сказал. Я не знаю, не могу сказать. На данный момент информация такая отсутствует", — сказал Здебский.

Он также добавил, что в стране сейчас идет война, а такие вопросы вызывают размышления, которые явно не доводят до добра.

"Центры будут искать, вычислять. Потом, не дай бог, их будут бомбить. Эти вопросы вообще не на повестке дня, пока у нас идет война. Что касается военных — где они что они, что они едят, что они пьют, чем они воюют, это вообще не нужно поднимать. Это с моей точки зрения, как военного. А если мои коллеги все знают и могут ляпать языком, я не могу вам рассказывать обо всем и ни о чем. Я такой информацией не владею и слава богу, что не знаю, потому что это безопасность самих военных", — отметил нардеп.

По мнению Здебского, о таком должен говорить сам главком — хватит или не хватит людей. В целом первым этап закона о мобилизации предусматривает переписать всех полностью возрастом от 17 до 60 и научить их сделать резервы, всех на учет поставить. То есть, чтобы все обновили данные, дальше прошли медкомиссию, дальше необходимо определить военную специальность, сделать резервы и в случае, если ситуация ухудшится, то они пойдут служить.

"А сколько готово или не готово — это вообще вопрос тайный. Он не должен вообще интересовать товарища Цимбалюка. Я считаю, что это некорректно", — высказался он.

Здебский еще раз подчеркнул, что такой вопрос сейчас вообще не стоит.

"Мы пока готовим — сколько уточнено, сколько переписано и дальше уже будем давить на ВВК (военно-врачебная комиссия, — Ред). Вот потом мы будем спрашивать, как работают наши учебные центры, достаточно или недостаточно, сколько заграницей, сколько здесь. И все это будет тайно. Мы даже вам не будем говорить об этом", — подытожил наш собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как узнать, на какую должность попадет военнообязанный. Мобилизированного точно отправят на обучение, если воинской специальности у него нет.