Мобілізація після 16 липня: кого призвуть до армії та які спеціальності потрібні в ЗСУ

В Україні вже діють нові правила

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. До 16 липня всі військовозобов’язані мають оновити свої військово-облікові дані.

"Телеграф" розповідає, які категорії громадян тепер підлягають мобілізації. Також ми з'ясували, які фахівці потрібні Силам оборони України.

Після зниження призовного віку мобілізують військовозобов'язаних громадян віком від 25 до 60 років. Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов’язані отримуватимуть певну категорію придатності.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України" придатність ділитиметься на категорії А, Б, В, Г, Д, де:

А – придатний до військової служби;

Б – придатний до військової служби з незначними обмеженнями;

В – обмежено придатний до військової служби;

Г – тимчасово непридатний;

Д – повна непридатність.

Категорії придатності

Зауважимо, що є наступні категорії придатності військовозобовʼязаних :

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);

придатний для виконання специфічних завдань.

Крім того, з 1 червня почався відлік 9 місяців, протягом яких військовозобов’язані українці, що мають статус "обмежено придатний", повинні пройти перекомісію. Їм будуть надсилати повістки, проте можна прийти у ТЦК й за власним бажанням.

Варто зазначити, що деякі чоловіки мають право на відстрочку від служби в армії. Надають її через деякі причини, зокрема з сімейних обставин, за станом здоров’я, у зв’язку з навчанням або професійною діяльністю. Проте наступні категорії громадян втратять право на відстрочку:

які доглядають за особою з інвалідністю ІІІ групи (якщо це дружина чи чоловік);

боржники за аліментами, у яких троє дітей та більше;

батьки-одиначки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти.

Хто не підлягає призову

Варто зазначити, що перелік військовозобов’язаних громадян, які від 18 травня 2024 року не підлягають призову, зазначений у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з ним, право на відстрочку мають такі категорії громадян:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців);

особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду);

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України;

усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Які спеціалісти потрібні в Силах оборони

Міністерство оборони України також проводить рекрутинг до лав Збройних сил. Наразі налагоджена співпраця з рекрутинговими платформами Lobby X, Robota.ua, Work.ua, OLX. Через них громадяни можуть пропонувати свої кандидатури до певних підрозділів.

Крім того, в Україні вже відкрито понад 20 центрів рекрутингу. Вони які дозволяють добровольцям у простішому порядку отримати бажану посаду у ЗСУ.

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров є декілька відносно цивільних професій, які найбільше потрібні в армії. Зокрема, до них належать:

оператори БпЛА;

водії;

ремонтники;

механіки;

електрики;

медики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно робити, якщо після 16 липня зупинять співробітники ТЦК. Є простий алгоритм дій.