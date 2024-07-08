Мобілізація в Україні: як дізнатися, на яку посаду потрапить військовозобов’язаний

Більшість мобілізованих потрапляють на службу за своєю ВОС

В Україні триває загальна мобілізація, а до лав ЗСУ потрапляє все більше людей. Багато хто з них згодом проходитиме службу за своєю військово-обліковою спеціалізацією (ВОС), або ж отримає іншу.

Про це розповів адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції Євген Філіпець в інтерв’ю виданню "Українська правда". Він зазначив, що якщо людина вже має свою військово-облікову спеціалізацію, то швидше за все вона проходитиме службу саме за нею.

При цьому мобілізованого точно відправлять на навчання, якщо військової спеціальності він не має.

"Коли є потреба у призначенні військовослужбовців на посади за новою спеціалізацією, цьому обов’язково має передувати відповідна підготовка", — сказав Філіпець.

Водночас він зазначив, що за нинішніх умов військовослужбовців можуть призначати за посадами, передбаченими "штабами воєнного часу". Тобто вони можуть отримати нову спеціалізацію з урахуванням вже наявного досвіду чи поточних потреб армії.

ВУС прописується у військових квитках на сторінці 10-12, якщо військовозобов’язаний є офіцером запасу, то він може знайти ці дані на сторінці 4. Також військовозобов’язані можуть побачити її в додатку "Резерв +" після оновлення даних.

Список усіх військово-облікових спеціалізацій можна знайти, наприклад, на сайті Верховної Ради за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, у мирний час військовозобов’язані повинні проходити військово-лікарську комісію раз на п’ять років, проте у воєнний час їм доведеться це робити щороку.