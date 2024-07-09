"Погляньте, яка зараз у нас молодь": експерт розповів, що на фронті важливіше за вік

За словами лікаря, частина нинішніх військових не сильно мотивована захищати країну

В Україні обговорюють зміну мобілізаційного віку до 20 та 50 років. Водночас відомий український фізіотерапевт і реабілітолог Олександр Єрьомін стверджує, що ефективність залежить не від віку військовозобов’язаного, а від його мотивації.

Про це він розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Буде перемога, але "вилізе" рак: фізіотерапевт про мобілізацію 20-річних та заклик літніх".

"Вік не такий важливий. Якщо візьмемо 20-річного спортсмена, атлета, невмотивованого захищати Батьківщину, і вмотивовану 50-річну людину, яка витратила час на закупівлю військової форми, на відновлення гарної фізичної форми, то 50-річний солдат буде набагато якісніше, ефективніше вести себе на полі бою", — сказав Єрьомін.

Він додав, що необхідно не змінювати мобілізаційний вік чи розвивати фізичні показники у чоловіків. Потрібно насамперед направити сили та кошти на те, щоб мотивувати суспільство. Наприклад, великі пільги сім’ям військових, аби ті знали, що у разі загибелі про їх рідних держава подбає належним чином. Наразі серед українських чоловіків не такий високий рівень мотивації служити у ВСУ, як хотілося б чи як був на початку повномасштабної війни.

"80% хлопців, які проходять у мене реабілітацію (а це люди хтось без руки, без ноги), зараз не мотивовані зовсім. Вони питають: "Навіщо я це зробив? Я зараз нафіг нікому не потрібний". Так, є медійні азовці, яким подарували протези, вели на інтерв’ю, а більшість інших просто списані. Вони отримують якихось 700-2000 гривень і все", — каже лікар-реабілітолог.

Він підкреслив, що набагато важливіша психологічна підготовка бійця, ніж його вік. Інтереси нинішньої молоді відрізняються від молоді 30-50 років тому — нинішнє покоління не таке сильне.

"Зараз молодь більш інтерактивна: комп’ютери, гаджети, їсть макдональдси, піци, суші, а не топлене молоко, або з городу любить овочі. Молодь слабша. Тим більше, що зараз така психологічна тенденція — а що мені дала держава? Я за навчання платив, за те за це платив, навіщо я маю йти? Старші люди такого не говорять. Вони мають інше сприйняття: відповідальність за дитину, онуків, сім'ю. Тобто розуміння обов'язків", — додав Олександр Єрьомін.

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