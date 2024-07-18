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"Хаос в управлінні": Червінський відреагував на черговий виклик до суду та розповів подробиці (фото, відео)

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Роман Червінський Новина оновлена 18 липня 2024, 11:07
Роман Червінський. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Правову систему України хтось використовує в особистих інтересах

У четвер, 18 липня, український розвідник Роман Червінський, якого нещодавно випустили з СІЗО, знову в суді, але цього разу по іншій справі. За його словами, наразі в нашій країні "хаос в управлінні".

Про це він розповів кореспонденту "Телеграфу" Яну Доброносову. Також Червінський поділився враженням перебування на свободі.

"Перші емоції (після виходу з СІЗО — Ред.) — це щастя, щастя побачити своїх дітей. Адже десь перші пів року або 8 місяців ти ще відчуваєш, що ти людина вільна. Ніби це якась помилка і ти ще вийдеш на свободу. Але настає момент, коли ти усвідомлюєш, що наша система настільки поломана, що не зрозуміло: чи вийдеш ти на волю, чи можливо це взагалі наразі. І ти починаєш звикати жити за тими правилами", — каже Червінський, розповідаючи про перебування у слідчому ізоляторі та виході з нього.

За його словами, вийшовши звідти, він відчув себе знову вільною людиною. Червінський ранок 18 липня почав з прогулянки в парку, насолоджувався свободою, запахом трави, дерев та яблук.

На питання кореспондента про те, як український розвідник ставиться до виклику до суду 18 липня він відповів: "Слухайте, після того, що відбулося там (у СІЗО — Ред.). Всі дивуються, як я витримав все це, але я постійну згадую, що є хлопці, які на війні віддали життя, які у полоні. І мої проблеми на цьому тлі дрібниці. Насправді це дрібниці. Просто дуже погано, що всі відають життя на благо нашої країни та держави, а правову систему України хтось використовує в особистих інтересах. Вона працює проти нас, вона вставляє ніж у спину тому, хто її захищає".

Червінський наголосив, що наша правова система працює проти людей, змушуючи її боятися. І прикро, що росіяни бачать, як у нас саджають людей, які працюють на благо держави у тюрми.

"Одна рука робить одне, друга — інше. Такий хаос в країні відбувається, хаос у всьому. Це філософія управління", — додає розвідник.

Зауважимо, що Роману Червінському вручили клопотання про домашній арешт прямо в суді. Наразі він разом з адвокатами ознайомлюються з ним.

Також його у суді підтримують з футболками з написами "свободу Червінському", плакатами та прапорами.

Раніше "Телеграф" писав, що розвідник Роман Червінський вийшов з СІЗО під заставу у 9 мільйонів гривень. Гроші вніс п'ятий президент України Петро Порошенко.

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#Україна #Суд #Роман Червінський