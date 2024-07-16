Порошенко вніс заставу за Червінського, але не зі свого рахунку: про що йдеться

Мова про суму понад 9 мільйонів гривень

Розвідник Роман Червінський вийшов з СІЗО під заставу у 9 мільйонів гривень. Ці гроші за нього вніс народний депутат України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Нардеп виклав у соцмережах допис, що вніс заставу за розвідника. Він також прикріпив фото платіжної інструкції про перерахунок грошей.

"Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засідань — він сьогодні буде на волі", — написав Порошенко.

Порошенко сплатив заставу за Червінського

Проте до нардепа одразу ж з’явились запитання. Як видно у квитанції, оплата була здійснена з рахунку благодійного фонду Порошенка. Туди звичайні українці вносять благодійні внески, на які потім купують дрони та іншу техніку для ЗСУ.

Зазначимо, що суд дозволив Червінському вийти під заставу 15 липня. Засідання тривало сім годин.

Колишнього співробітника ГУР Романа Червінського підозрюють у перевищенні службових повноважень. Він очолював операцію з викрадення російського військового літака. Проте це призвело до удару по аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області влітку 2022 року. У тому обстрілі загинув командир, ще 17 військових отримали поранення.

Червінського затримали 25 квітня 2023 року. Справу проти нього розслідують вже понад рік.

Як писав раніше "Телеграф", ексрозвідник заявляє, що справу проти нього сфабрикували. Він також зазначає, що у день обстрілу сам перебував на аеродромі.