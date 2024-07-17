"Не чекав до останнього моменту": розвідник Червінський вийшов із СІЗО (відео)

Червінський прокоментував свій вихід із СІЗО та подякував усім, хто до цього причетний

Український розвідник Роман Червінський, за якого внесли заставу 9 млн гривень, вийшов із СІЗО. Його зустрічали нардепи, його близькі та журналісти, з якими він поспілкувався одразу після виходу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат України Софія Федіна. Вона опублікувала пряму трансляцію, на якій був перший виступ Червінського після виходу зі слідчого ізолятора.

"Я скажу чесно, не чекав до останнього моменту, що мене відпустять. Ніч пройшла як завжди, спокійно. Я поспав, вранці позаймався. Мене тут привчили до дисципліни — о 6-й ранку зарядка", — розповів Роман.

Він подякував своїм адвокатам та всім людям, які його підтримували. Втім, Червінський наголосив, що влада вбила в ньому віру у справедливість.

Історія Романа Червінського

Роман Червінський – колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби перегнати російський військовий літак до України. У звинуваченні зазначено, що це призвело до того, що Росія завдала удару по аеродрому "Канатові" в Кіровоградській області влітку 2022 року. Тоді загинув командир військової частини, а поранення зазнали 17 військовослужбовців.

Червінського затримали 25 квітня 2023 року. У СБУ тоді зазначили, що виступали проти проведення операції, проте її все ж таки провели навіть без відповідних дозволів. Розвідник стверджував, що отримав дозвіл від тодішнього голови спецслужби Івана Баканова та від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політичний експерт Сергій Іванов вважає, що Червінський фактично повторює долю комбата Семена Семенченка та Надії Савченко.