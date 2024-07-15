Суд змінив запобіжний захід Червінському: розвідник зможе побачити сім’ю

Засідання тривало 7 годин

Український розвідник Роман Червінський, якого звинувачують у перевищенні повноважень при спробі вкрасти російський літак, вийшов на волю під заставу 9 мільйонів гривень. За нього висловили готовність поручитися 27 нардепів та ще 51 особа.

Про це повідомив у Facebook його адвокат Віктор Василюк. Своєю чергою адвокат Костянтин Глоба додав, що судове засідання тривало близько 7 години.

"Новину, на яку всі чекали. Героя-розвідника Романа Червінського відпустили під заставу! Нарешті Роман зможе обійняти своїх дітей, маму, дружину, сестру. Дякую всім, хто підтримував і наближав цю проміжну перемогу", — повідомив Василюк.

Адвокати зазначили, що представник чотирьох постраждалих повідомили про вихід зі справи, тоді як прокурор "дедалі більше нервує".

Як відомо, Роман Червінський є колишнім співробітником Головного управління розвідки, якому інкримінують перевищення службових повноважень під час спроби перегнати російський військовий літак в Україну. За даними звинувачення, це призвело до того, що Росія завдала удару по аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області влітку 2022 року. Внаслідок обстрілу загинув командир військової частини, а поранення отримали 17 військовослужбовців.

25 квітня 2023 року Червінського затримали. У СБУ тоді наголосили, що виступали проти проведення операції, але її все одно провели навіть без відповідних дозволів. Розвідник стверджував, що отримав дозвіл від тодішнього голови спецслужби Івана Баканова, а також тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Крім того, у коментарях для ЗМІ Червінський говорив, що сам перебував на аеродромі Канатового під час обстрілів, а також заявив, що "справу почали фабрикувати" у листопаді 2022 року.