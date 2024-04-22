Третю добу як має бути вдома – розвідник Роман Червінський зник, його захист готовий звернутися до ЄСПЛ (оновлено)

Розвідник ГУР зник майже на три доби

З 00.00 20 квітня на волю мав вийти полковник Головного управління розвідки МО Роман Червінський, підозрюваний у перевищенні службових повноважень під час спроби викрасти російський літак. Натомість співробітник спецслужб зник, і вже третю добу ні його адвокати, ні його родина не мають відомостей про його місцезнаходження.

"Ми подали запити до прокуратури, поліції, СБУ. Подано заяви про зникнення як у поліцію Києва, так і поліцію Кропивницького. З’явилася раніше інформація, що його переведено в СІЗО Кропивницького неможливо перевірити", — пояснив "Телеграфу" адвокат Романа Червінського, Андрій Йосипов. .

Захист розвідника подав до суду скаргу на бездіяльність поліції, яка не зареєструвала заяву про зникнення в ЄРДР і навіть не дала жодної відповіді. В результаті захист Романа Червінського планує продовжувати здійснювати різні процесуальні дії на користь свого підзахисного, аж до подання позову до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, що23 липня 2022 року росіяни завдали ракетного удару по військовому летовищу Канатово в Кіровоградській області. Як з’ясувалося, саме туди мав прилетіти російський бойовий літак, викрадений його пілотом. Однак насправді окупанти використовували це як привід, щоб виманити під ракетний удар бійців ССО ГУР.

Канатове

Розслідування інциденту було доручено СБУ, яке дійшло висновку про винність полковника військової розвідки України Романа Червінського. Останнього звинуватили у перевищенні службових повноважень, нібито він планував операцію з власної ініціативи, що сам офіцер всіляко заперечував.

25 квітня 2023 року Романа Червинського було заарештовано і утримовано у Кропивницькому, але майже за рік арешту справу так і не було передано до суду.

Після повідомлення захисту розвідника у соцмережах організували флешмоб, до якого можна приєднатися, створивши хештег де_червінський. Саме Роман Червінський був людиною, яка організувала успішну ліквідацію терориста Михайла Толстих із позивним "Гіві".

UPD Адвокатам розвідника вдалося домогтися від Кіровоградського районного суду копії рішення, в якому судді мотивуючи неможливістю проведення підготовчого судового засідання, продовжили арешт Романа Червінського до 17 червня. Обґрунтуванням цього став указ президента України щодо запровадження воєнного стану.

Рішення суду Роман Червінський