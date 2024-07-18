"Хаос в управлении": Червинский отреагировал на очередной вызов в суд и рассказал подробности (фото, видео)

Правовую систему Украины кто-то использует в личных интересах

В четверг, 18 июля, украинский разведчик Роман Червинский, недавно выпущенный из СИЗО, снова в суде, но на этот раз по другому делу. По его словам, в настоящее время в нашей стране "хаос в управлении".

Об этом он рассказал корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову. Также Червинский поделился ощущением пребывания на свободе.

"Первые эмоции (после выхода из СИЗО — Ред.) — это счастье, счастье увидеть своих детей. Ведь где-то первые полгода или 8 месяцев ты еще чувствуешь, что ты человек свободен. Как будто это какая-то ошибка и ты еще выйдешь на свободу. Но наступает момент, когда ты отдаешь себе отчет, что наша система настолько поломана, что не понятно: выйдешь ли ты на свободу, возможно ли это вообще сейчас, и ты начинаешь привыкать жить по этим правилам", — говорит Червинский, рассказывая о нахождении в следственном изоляторе и выходе из него.

По его словам, выйдя оттуда, он почувствовал себя снова свободным человеком. Червинский утро 18 июля началось с прогулки в парке, наслаждалось свободой, запахом травы, деревьев и яблок.

На вопрос корреспондента о том, как украинский разведчик относится к вызову в суд 18 июля, он ответил: "Слушайте, после того, что произошло там (в СИЗО — Ред.). Все удивляются, как я выдержал все это, но я постоянно вспоминаю, что есть ребята, которые на войне отдали жизнь, которые в плену. И мои проблемы на этом фоне мелочи. На самом деле это мелочи. Просто очень плохо, что все отдают жизнь во благо нашей страны и государства, а правовую систему Украины кто-то использует в личных интересах".

Червинский подчеркнул, что наша правовая система работает против людей, заставляя ее бояться. И досадно, что россияне видят, как у нас сажают людей, работающих во благо государства в тюрьмы.

"Одна рука делает одно, другая — другое. Такой хаос в стране происходит, хаос во всем. Это философия управления", — добавляет разведчик.

Заметим, что Роману Червинскому вручили ходатайство о домашнем аресте прямо в суде. Пока он вместе с адвокатами знакомятся с ним.

Также его в суде поддерживают с футболками с надписями "свободу Червинскому", плакатами и флагами.

Ранее "Телеграф" писал, что разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО под залог в 9 миллионов гривен. Деньги внес пятый президент Украины Петр Порошенко.