Стане більше злочинів і ДТП: українці створюють петиції та вимагають від Зеленського ветувати скасування переведення годинників

Українці запропонували своє рішення

Верховна Рада України скасувала переведення годинників на зимовий та літній час. Однак це рішення викликало чимало суперечок серед українців. Вони стверджують, що проживання за зимовим часом створить багато проблем.

На сайті Офісу президента України зареєстровано щонайменше дев’ять петицій з проханням до Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт №4201 "Про відміну переведення часу в Україні із зимового на літній". Українці пояснили, чому це рішення несе більше шкоди, ніж користі.

Так, українці стверджують, що проживання за зимовим часом незручно для 70-80% громадян країни, оскільки це призводить до надто раннього світанку та надто ранніх сутінків. Особливо це стосується сходу країни, а саме: Запоріжжя, Харкова, Полтави, Дніпра, Сєвєродонецька, Кривого Рогу, Маріуполя, Сум, Чернігова та навіть Києва.

За зимового часу темніє на годину раніше: наприклад, у Запоріжжі взимку о 15:30, а влітку о 21:00 вже буде темно. Через це доводиться повертатися додому з роботи у темряві, що створює більший ризик вуличних злочинів, особливо для жінок та дітей. До того ж збільшиться кількість ДТП в умовах, коли вечірня година пік потрапляє на темряву.

Крім того, зимовий час викличе і надто ранній світанок влітку: схід сонця буде о 3 годині ночі, а світанок буде вже о 1:30.

"Людям доведеться більшу частину ночі спати із задернутими шторами, коли сонце світить у вікна, що також некомфортно для життя! Кому таке треба, якщо у більшості підйом о 7:00-8:00?", — обурені українці.

Як вихід вони пропонують на всій території України зафіксувати літній час (UTS+3). Якщо ж жителі західних регіонів не згодні з цим, то в цій частині країни можна запровадити два регіональні часи — західний (UTS+2) та східний (UTS+3). А якщо і цей варіант не до душі, то переведення годинника на літній і зимовий час потрібно залишити.

Також "Телеграф" розповідав про те, що через перехід на зимовий час зросте споживання електроенергії. З огляду на нинішню ситуацію з відключеннями та дефіцитом в енергосистемі це негативне рішення.