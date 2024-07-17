Депутатів попаяло. Рішення Ради про скасування літнього часу схоже на анекдот про бордель - Віталій Чепинога
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Журналіст, блогер та колишній нардеп спеціально для "Телеграфа" розповідає про плюси та мінуси переходу на зимовий час
Депутати Верховної Ради України скасували літо. Ну, не то, щоб прямо літо, а — літній час.
Краще б вони скасували 40-градусну спеку, але маємо, що маємо.
Воно, звісно, від такої погоди всіх трохи попаяло, і депутати ВР – не виключення з цього правила. Вони – теж люди.
В будь-якому випадку – це міцне господарське рішення, наслідки якого важко переоцінити. Це дуже корисно для народного господарства, інвестицій, удоїв, накосів, підвищення жирності масла й сметани, яйценосності курей.
Мені особисто це рішення не подобається, бо це – "наратив" Кремля. Москва годинник не переводить. В Московії взагалі час пішов назворот, але то – нюанси.
Ми б мали бути з Європою.
З іншого боку, я знаю багатьох людей, які конкретно страждають від переведення годинників двічі на рік. Для них це – як джетлаг. А є люди, яким воно абсолютно "по барабану", як, наприклад, – мені. Ще є й третя категорія населення, яке взагалі не відає що якісь годинники колись кудись переводять.
Законопроект 4201 вніс на розгляд ВР спікер Руслан Стефанчук і за нього проголосувало 268 депутатів. Восени цього року годинники ми переведемо востаннє.
Переводити годинник на зимовий і літній час вигадав тоді ще посол США у Франції Бенджамін Франклін. Трапилося це 1784 року. Він рахував, скільки люди витрачають часу на сон вранці, і скільки спалюють свічок, перед тим, як піти спати.
А вперше годинники перевели у Великобританії, в 1908 році.
Годинники переводять з двох причин. Відповідність біологічному календарю часу та з метою заощадження електроенергії, що для України зараз надзвичайно актуально.
Якісь там вчені дослідили, що перехід на літній та зимовий час справді ощадить електроенергію, але – не суттєво. І ця традиція негативно впливає на здоров’я людей через примусову перебудову біологічних ритмів організму. Впливає на сон, впливає на працездатність, а тому зводить ту "ощадність" в мінус.
Крім нас, годинники не переводять у Японії, в Ісландії, в Казахстані, в Грузії.
Навіть Європарламент ухвалив попереднє рішення про непереведення годинників на континенті з 2021 року. Але це його рішення досі висить у повітрі, бо "не на часі".
Тобто, нічого особливого страшного не трапилося, Може воно й на користь.
Мова тут про інше. Мова не про час. Мова про те, що цей парламент себе пересидів. Час – це єдиний "субстрат", на який може ще якось впливати чинний український парламент. Ну, ще може, — на простір, Парламент пішов в метафізичні виміри.
Рішення Верховної Ради про скасування літнього часу схоже на старий і бородатий анекдот про бордель. Не меблі треба міняти, а контингент!
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