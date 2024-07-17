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Депутатів попаяло. Рішення Ради про скасування літнього часу схоже на анекдот про бордель - Віталій Чепинога

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Віталій Чепинога Віталій Чепинога
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Депутати вирішили, що Україна має залишитися на "зимовому" часі Новина оновлена 17 липня 2024, 11:09
Депутати вирішили, що Україна має залишитися на "зимовому" часі. Фото Колаж "Телеграфу"

Журналіст, блогер та колишній нардеп спеціально для "Телеграфа" розповідає про плюси та мінуси переходу на зимовий час

Депутати Верховної Ради України скасували літо. Ну, не то, щоб прямо літо, а — літній час.

Краще б вони скасували 40-градусну спеку, але маємо, що маємо.

Воно, звісно, від такої погоди всіх трохи попаяло, і депутати ВР – не виключення з цього правила. Вони – теж люди.

В будь-якому випадку – це міцне господарське рішення, наслідки якого важко переоцінити. Це дуже корисно для народного господарства, інвестицій, удоїв, накосів, підвищення жирності масла й сметани, яйценосності курей.

Мені особисто це рішення не подобається, бо це – "наратив" Кремля. Москва годинник не переводить. В Московії взагалі час пішов назворот, але то – нюанси.

Ми б мали бути з Європою.

З іншого боку, я знаю багатьох людей, які конкретно страждають від переведення годинників двічі на рік. Для них це – як джетлаг. А є люди, яким воно абсолютно "по барабану", як, наприклад, – мені. Ще є й третя категорія населення, яке взагалі не відає що якісь годинники колись кудись переводять.

Законопроект 4201 вніс на розгляд ВР спікер Руслан Стефанчук і за нього проголосувало 268 депутатів. Восени цього року годинники ми переведемо востаннє.

Переводити годинник на зимовий і літній час вигадав тоді ще посол США у Франції Бенджамін Франклін. Трапилося це 1784 року. Він рахував, скільки люди витрачають часу на сон вранці, і скільки спалюють свічок, перед тим, як піти спати.

А вперше годинники перевели у Великобританії, в 1908 році.

Годинники переводять з двох причин. Відповідність біологічному календарю часу та з метою заощадження електроенергії, що для України зараз надзвичайно актуально.

Якісь там вчені дослідили, що перехід на літній та зимовий час справді ощадить електроенергію, але – не суттєво. І ця традиція негативно впливає на здоров’я людей через примусову перебудову біологічних ритмів організму. Впливає на сон, впливає на працездатність, а тому зводить ту "ощадність" в мінус.

Крім нас, годинники не переводять у Японії, в Ісландії, в Казахстані, в Грузії.

Навіть Європарламент ухвалив попереднє рішення про непереведення годинників на континенті з 2021 року. Але це його рішення досі висить у повітрі, бо "не на часі".

Тобто, нічого особливого страшного не трапилося, Може воно й на користь.

Мова тут про інше. Мова не про час. Мова про те, що цей парламент себе пересидів. Час – це єдиний "субстрат", на який може ще якось впливати чинний український парламент. Ну, ще може, — на простір, Парламент пішов в метафізичні виміри.

Рішення Верховної Ради про скасування літнього часу схоже на старий і бородатий анекдот про бордель. Не меблі треба міняти, а контингент!

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Теги:
#Зимовий час #Літній час