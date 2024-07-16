Журналіст пояснив, які негативні наслідки чекають на українців після скасування переведення годинника

ВР скасувала літній час, і от що це означає НА ПРАКТИЦІ. Почитайте. Спершу про відсутність логіки.

Ми стали єдиною в Європі (і напевно у світі) державою, у якої кілька ЗАХІДНИХ сусідів матимуть більший час. Це нонсенс, але наступного літа коли у нас буде опівдні, то в Молдові і в Румунії вже буде перша дня. Всупереч географії, логіці і сонцю. Це символічно, але не так важливо, як решта наслідків.

Це рішення означає, що ВР смачно плюнула в усіх тих, хто живе у східних областях. Бо у них влітку о третій ранку буде сонце. Так, під час комендантської. І після війни теж. А кого це цікавить у ВР? Принаймні не більшість депутатів.

Інший наслідок — наочний саме зараз, у спекотне літо. Це ж круто, наступного року на роботу треба буде їхати тоді, коли сонце майже в зеніті — на 10 ранку за нинішнім часом (наступного літа це буде 9). Можливо, зі службового авто спікера це байдуже, але більшість людей відчує зміну і буде вдячна, ага.

Це рішення також означає, що ВР краде годину часу літніх, весняних та осінніх вечорів у кожного з нас. Що на сході, що на заході України. Бо абсолютна більшість українців прокидається все ж за годинником, тобто пізніше за сонце. Тепер після роботи — "пісять і спать", вважають у ВР. А те, що сон буде гіршим за сонця, а вільний час припаде на сутінки — то це проблеми людей, які шерифа не обходять.

Але найбільший удар буде по жайворонках, які встають за сонцем. Їх природа влітку будитиме тепер на годину раніше. І до кінця робочого дня продуктивність буде вже сонною. Я вже не кажу про розсинхронізацію з ЄС та інші дрібніші наслідки.

І все це — просто через те, що спікер Руслан Стефанчук чомусь загорівся ідеєю пропхнути необдуману ідею про фіксацію зимового часу, і зрештою досяг свого.

Дуже хотілося би вірити, що президент ветує це ДИКО шкідливе рішення, наслідки якого автори навіть не уявляють, і очевидно не пробували обдумати на кілька кроків уперед. Але чесно, не дуже вірю в таку можливість.