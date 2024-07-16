Довго тягнули, але нарешті: у Раді ухвалили остаточне рішення щодо переведення годинників

Вже відомо, коли переведуть годинники востанє

В Україні скасовано перехід на зимовий та літній час, адже парламент прийняв законопроєкт №4201. Останнє переведення годинників відбудеться у жовтні 2024.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Відповідне рішення підтримав 261 народний обранець.

"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", – написав нардеп.

Тобто у кінці березня 2025 року й надалі годинник на літній час більше не переводитимуть.

Зауважимо, що з 2019 року в Україні активно підіймалось питання про скасування переведення часу. Проте у 2021 році ВР не підтримала законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Тоді ж законопроєкт було направлено на допрацювання до Комітету з питань економічного розвитку. У жовтні 2021 року нардеп Руслан Стефанчук, автор документа, заявив, що народні депутати повернуться до обговорення питання пізніше.

У жовтні 2023 розгляд скасування переходу на зимовий час поновили, однією з причин стало те, що після переходу в Україні збільшується споживання електроенергії. Проте питання другого читання не підіймалось до 2024 року, водночас, за словами Железняка, розгляд відбудеться незабаром.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада ухвалила правки до законопроєкту, який передбачає звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики.