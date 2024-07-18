Станет больше преступлений и ДТП: украинцы создают петиции и требуют от Зеленского ветировать отмену перевода часов

Украинцы предложили свое решение

Верховная Рада Украины отменила перевод часов на зимнее и летнее время. Однако это решение вызвало немало споров среди украинцев. Они утверждают, что проживание по зимнему времени создаст множество проблем.

На сайте Офиса президента Украины зарегистрировано минимум девять петиций с просьбой к Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект №4201 "Об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее". Украинцы обосновали, почему это решение несет больше вреда, чем пользы.

Так, украинцы утверждают, что проживание по зимнему времени неудобно для 70-80% граждан страны, так как это приводит к слишком раннему рассвету и слишком ранним сумеркам. Особенно это касается востока страны, а именно: Запорожья, Харькова, Полтавы, Днепра, Северодонецка, Кривого Рога, Мариуполя, Сумм, Чернигова и даже Киева.

При зимнем времени темнеет на час раньше: например, в Запорожье зимой в 15:30, а летом в 21:00 уже будет темно. Из-за этого приходится возвращаться домой с работы в темноте, что создаёт больший риск уличных преступлений, особенно для женщин и детей. Вдобавок к этому увеличится количество ДТП в условиях, когда вечерний час пик попадает на темноту.

Кроме того, зимнее время вызовет и слишком ранний рассвет летом: восход солнца будет в 3 часа ночи, а рассвет будет уже в 1:30 ночи.

"Людям придется большую часть ночи спать с задёрнутыми шторами, когда солнце светит в окна, что также некомфортно для жизни! Кому такое надо, если у большинства подъём в 7:00 — 8:00?", — возмущены украинцы.

В качестве выхода они предлагают на всей территории Украины нужно зафиксировать летнее время (UTS+3). Если же жители западных регионов не согласны с этим, то в этой части страны можно ввести две региональных времени — западное (UTS+2) и восточное (UTS+3). А если и этот вариант не по душе, то перевод часов на летнее и зимнее время нужно оставить.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что из-за перехода на зимнее время вырастет потребление электроэнергии. Учитывая нынешнюю ситуацию с отключениями и дефицитом в энергосистеме, это негативное решение.