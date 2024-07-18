Прохання адвокатів не задовольнили: Роману Червінському обрали новий запобіжний захід (відео)

Суд змінив запобіжний захід

У Шевченківському районному суді Києва обрав запобіжний захід Роману Чевинському, якого звинувачують у наданні неправомірної вигоди посадовій особі. Суддя не задовольнив прохання адвокатів.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграф". Так, рішенням суду Червінському було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому адвокати Червінського просили залишити для нього запобіжний захід, який обрали кілька днів тому у справі про ракетні обстріли аеродрому "Канатове" влітку 2022 року, — перебування на волі під заставою в дев’ять мільйонів гривень. Або особисте зобов’язання.

Захисник ексрозвідника каже, що буде боротись за підзахисного і впевнений, що ситуація вже далеко вийшла за межі юриспруденції.

Нагадаємо, що розвідник Роман Червінський вийшов із СІЗО під заставу у 9 мільйонів гривень. Гроші вніс п’ятий президент України Петро Порошенко.

Раніше ми писали про те, що відомо про суддю Червінського, яка закрила справу про держзраду. Так, наприклад, з’ясувалося, що Хардіна Оксана Петрівна у 2022 році під час повномасштабного вторгнення отримала від держави 10 тис. гривень є-підтримки.