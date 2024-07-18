Просьбы адвокатов не удовлетворили: Роману Червинскому избрали новую меру пресечения (видео)

Суд изменил меру пресечения

В Шевченковском районном суде Киева избрал меру пресечения Роману Чевинскому, которого обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Судья не удовлетворил просьбу адвокатов.

Об этом передает корреспондент "Телеграф". Так, решением суда Червинском была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

При этом адвокаты Червинского просили оставить для него действующую меру пресечения, которую избрали несколько дней назад по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года, — пребывание на свободе под залогом в девять миллионов гривен. Или личное обязательство.

Защитник эксразведчика говорит, что будет бороться за подзащитного и уверен, что ситуация уже далеко вышла за пределы юриспруденции.

Напомним, что разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО под залог в 9 миллионов гривен. Деньги внес пятый президент Украины Петр Порошенко.

Ранее мы писали о том, что известно о судье Червинского, которая закрыла дело о госизмене. Так, например, выяснилось, что Хардина Оксана Петровна в 2022 году во время полномасштабного вторжения получила от государства 10 тыс. гривен є-Підтримки.