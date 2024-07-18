Скандальна суддя Червінського: що про неї відомо, чому вона закрила справу у держзраді

У 2022 році вона отримала від держави 10 тис. гривень є-Підтримки

У четвер, 18 липня, у Шевченківському районному суді Києва проходить засідання у слуханні справи Романа Червінського, яке головує Оксана Хардіна. Чоловіка звинувачують у наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Водночас суддя має за своїми плечима кілька скандалів та непорозумінь. Яких саме, розбирався "Телеграф".

Зауважимо, що Хардіна Оксана Петрівна у 2022 році під час повномасштабного вторгнення отримала від держави 10 тис. гривень є-Підтримки.

Водночас на той момент її особисті заощадження становили 16 тис. доларів. Це підтверджує декларації судді за відповідний рік. При цьому річна зарплата Хардіної у 2022 році становила понад 88 тис. грн, ще вона отримала більше 10 тис. грн соціальних виплат з бюджету. Тобто загальний заробіток судді у 2022 становив приблизно 100 тис. грн.

Зауважимо, що на офіційних порталах є лише декларація Хардіної за 2022 рік та попередні роки, а за 2023 — відсутня.

Окрім скандалу з грошима від держави Хардіна виступала суддею у справі про держзраду "Гідросили Груп". Саме вона зняла арешт з цього підприємства у Кропивницькому, яке постачало окупантам у 2022 році гідравлічні насоси для танків. Таке рішення Хардіна ухвалила внаслідок того, що, на думку суду, слідство з часу арешту майна не надало доказів у співпраці "Гідросили" з Росією. За її словами, усе що могли пред'явити компанії це загальна інформація без твердих фактів.

Водночас Хардіна і до війни, як голова суду, приймала цікаві рішення у деяких справах. До прикладу, у 2018 році вона відпустила під особисте зобов'язання активіста руху "Визволення" Костянтина Нікитенко, позивний "Кос". Його звинувачували у незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що розвідник Роман Червінський вийшов з СІЗО під заставу у 9 мільйонів гривень. Гроші вніс п'ятий президент України Петро Порошенко.