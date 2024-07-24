Євгенович чи Євгенійович? Ви здивуєтеся, дізнавшись правильну відповідь

Є свої тонкощі і з кличним відмінком

З кожним днем в Україні збільшується кількість людей, які обирають українську. Проте навіть ті, хто спілкуються мовою від народження, можуть помилятися у питанні відмінювання власних імен та утворення від них патронімічних форм, а саме імен по батькові.

"Телеграф" розповідає всі тонкощі утворення патронімічної форми від імені Євген. Так, єдиними правильними формами імен по батькові можуть бути лише Євгенівна та Євгенович.

Про цьому ви можете зустріти форми Євгеніївна та Євгенійович і це також буде правильно.

Річ у тім, що Євгеніївна та Євгенійович утворені від імені Євгеній, а не Євген. Імена дуже схожі, проте вважаються різними.

Також, щоб погукати Євгена необхідно змінити ім’я згідно з правилами граматики й поставити його у кличний відмінок. Так, правильна форма: Євгене!

Тоді як для Євгенія правильна форма буде відрізнятися — на кінці матимемо закінчення -ю: Євгенію!

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно звернутись до сина Владислава українською. Все простіше, ніж здається на перший погляд.