Зеленский анонсирует диджитализацию военной медицины: что изменится к концу года?

В Минобороны анонсировали новую систему управления медсилами

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что до конца года Минобороны совместно с Генштабом должны внедрить медицинскую информационную систему в воинских частях.

Это заявление он сделал на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", которое состоялось 27 июля в Киеве, сообщает корреспондент "Телеграфа".

От диджитализации к реабилитации

По словам Владимира Зеленского, сейчас государство уделяет большое внимание модернизации военной медицины, в частности, внедрению цифровых технологий.

Международный конгресс по военной медицине и ментальному здоровью

— Наша задача максимально оцифровать все процессы в военной медицине, — объяснил Зеленский. — Министерство обороны совместно с Генеральным штабом должно до конца текущего года развернуть комплексную медицинскую информационную систему во всех воинских частях. Это позволит сделать путь раненого бойца от поля боя к больнице полностью прозрачным и понятным. Такие изменения давно назрели, и их ждут как военные медики, так и сами военнослужащие.

Президент подчеркнул свою личную вовлеченность в этот процесс, заверив во всесторонней поддержке со стороны государства. А также обозначил конкретные шаги по развитию медицинской инфраструктуры и ее финансированию

Владимир Зеленский во время своего выступления

— Правительство получило четкие указания обеспечить полное финансирование нескольких ключевых проектов, — заявил Зеленский. — Во-первых, это создание современного реабилитационного госпиталя, оснащенного самыми высокими мировыми стандартами. Во-вторых, разработка и внедрение программ реинтеграции для военных, получивших боевые травмы. И, в-третьих, развитие сети стабилизационных пунктов в зоне боевых действий для обеспечения скорой и качественной медицинской помощи раненым.

Эти инициативы, по словам Президента, существенно повысят уровень медицинского обеспечения украинских военных, улучшат их шансы на выживание при ранении и ускорят процесс восстановления после травм.

500 000 аптечек и турникетов

С подробным докладом о достижениях и планах развития медицинского обеспечения и поддержки ментального здоровья в Вооруженных Силах Украины выступил также Министр обороны Украины Рустем Умеров.

— На сегодняшний день мы имеем на складах 500 тысяч аптечек и столько же турникетов. Дополнительно 30 тысяч аптечек готовятся к поставке, говорит он о медобеспечении ВСУ.

Международный конгресс по военной медицине и ментальному здоровью

Отдельным пунктом Умеров выделил вопросы психологической поддержки военнослужащих. Как передает журналист "Телеграфа", было создано управление психологического обеспечения и определено подразделение, ответственное за реабилитационные мероприятия.

Кроме того, в госпиталях развернута сеть медицинской информационной системы. Персонал сейчас активно овладевает этими системами, что должно повысить оперативность и точность работы с медицинскими данными.

В целом в этой сфере Минобороны имеет амбициозные планы. Среди ключевых направлений Рустем Умеров назвал внедрение стандартов подготовки тактической медицины для всех военнослужащих, создание лаборатории для проверки качества турникетов, внедрение модульной модели оказания догоспитальной помощи и создание координационного центра для управления медицинскими ресурсами сил обороны.

Напомним, что военные неоднократно сообщали, что в этой сфере не хватает знаний. В случае ранения на "нуле", как правило, боец оказывает себе помощь сам, или его собрат. Иногда это делает военный медик, если он есть, и если он рядом. Только после эвакуации, которая может занять часы, боец получает профессиональную помощь в госпитале.

При этом на законодательном уровне до сих пор не было закреплено обязательное прохождение курсов по тактической медицине перед отправкой на фронт.

Бойцы скрывают свои психологические проблемы — статистика

На мероприятии также была Елена Зеленская. Первая леди отметила необходимость расширения программы ментального здоровья. Она обратила внимание на проблему стигматизации психологической помощи среди военнослужащих, отметив, что по данным опросов только треть из них готова обратиться за помощью к психологу.

Первая леди Украины Елена Зеленская

В частности, Зеленская предложила создание семейных ветеранских пространств. Мол, опыт войны не должен разъединять семьи.

— Мобилизация одного человека означает мобилизацию всей семьи. Важно, чтобы члены семьи также обладали навыками самопомощи и знали, как поддержать своего близкого человека, который сейчас защищает страну на фронте, — говорит она.

Гости на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью

Первая леди также поделилась опытом, полученным во время визитов в США и Канаду, где ознакомилась с передовыми практиками поддержки ветеранов и их семей.

В свою очередь генерал армии США в отставке Грег Мартин в своем выступлении поддержал мнение о важности ментального здоровья для военнослужащих.

Мартин акцентировал внимание на неразрывной связи между ментальным и физическим здоровьем. Он убедился на собственном опыте, что психологическое здоровье – это аспект физического здоровья, поскольку мы говорим о работе мозга. В свое время он пережил биополярные и депрессивные расстройства. Выбраться из этого состояния очень сложно. И надо реалистично смотреть на то, что психологические проблемы уже сейчас есть у большинства украинских военнослужащих.