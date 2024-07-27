Ізраїль завдав удару по Сектору Газа: загинули десятки мирних жителів - ЗМІ

Місцева влада повідомляє від 30 загиблих

Ізраїль завдав удару по школі в центральній частині Сектору газу. Згідно з повідомленнями армії Ізраїлю (ЦАХАЛ), там був командно-контрольний центр ХАМАС.

Про це пише ВВС. Згідно з повідомленнями підконтрольного ХАМАС МОЗ Гази, під час удару загинули 30 людей і понад 100 отримали поранення, більшість з яких є дітьми.

У мережі також з’явилися відеозаписи, на яких показані закривавлені діти та тіла мирних жителів, а видання запевняє, що змогло підтвердити його справжність.

За даними МОЗ Гази, у школі знаходилися переміщені особи, серед яких хворі та поранені люди. У ЦАХАЛ стверджують, що бойовики ХАМАС використовували будівлю як укриття, де зберігали зброю і звідки проводилося планування атак.

Також в ізраїльській армії зазначають, що перед ударом було вжито заходів щодо зниження ризику для мирних жителів, що включає "використання відповідних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку".

Як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав війну проти ХАМАС 7 жовтня 2023 року, після жорстокого нападу, в ході якого було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще 251 було викрадено. Ізраїль після цього завдав серії авіаударів, як він стверджує, з військових об’єктів, проте через щільну забудову в Секторі Газа це призвело до високої смертності серед цивільного населення. Згідно з повідомленнями МОЗ Гази з початку військової кампанії загинуло понад 39 тисяч палестинців.

Наприклад, 14 липня Ізраїль завдав удару за місцем перебування одного з ватажків ХАМАСу. МОЗ Гази повідомляє, що через це загинуло понад 90 мирних жителів.