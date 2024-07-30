Відстрочка від мобілізації дійсна лише до 11 серпня? Адвокатка розповіла, як поновити

Верховна Рада вже затвердила указ глави держави про продовження на 90 діб військового стану в Україні з 12 серпня

Більшість з тих, хто вже оформив відстрочку за новим порядком, мають запис у військово обліковому документі щодо її дії до 11 серпня. Така норма щодо відповідного відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації прописана у Постанові Кабміну 560.

Про те, що ж буде після цієї дати, розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко. Подробиці вона пояснила у Telegram.

Правозахисниця нагадала, що 11 серпня — це кінцева дата чергового продовження військового стану в країні. "Думаю, не треба пояснювати, що воєнний стан ще буде продовжений", — додала вона.

Слід зазначити, що Верховна Рада вже затвердила указ глави держави про продовження на 90 діб військового стану в Україні з 12 серпня ( до 11 листопада 2024 року) . Тепер його має підписати Володимир Зеленський.

Адвокатка наголосила, що тим, хто має відстрочку до 11 серпня, потрібно зробити певні дії. Алгоритм Дар'я Тарасенко назвала наступний:

Дочекатись видання указу президента стосовно пролонгації терміну проведення загальної мобілізації; Написати заяву щодо продовження строку дії раніше наданої відстрочки. Подається вона в довільній формі; Зібрати пакет документів, які варто прикладати до заяви.

Правозахисниця наголосила на тому, що подавати заново ті ж документи, які вже подавали разом із заявою на відстрочку, не потрібно. Постанова 560 цього не вимагає.

Якщо мова йде про обставини, які можуть змінюватись, варто прикласти новий документ.

"Наприклад, студетам варто подавати "свіжу" довідку з навчального закладу, викладачам — "свіжу" довідку з роботи. Якщо підстатва для відстрочки — 3 група інвалідності дружини з певним захворюванням (не плутати з причиною встановлення інвалідності!) — також раджу подавати "свіжу" довідку про захворювання, — пояснила вона.

На думку адвокатки, не всі ТЦК та СП погодяться з таким підходом. Представник установи можуть вимагати щоразу повний пакет документів. Тому варто мінімізувати ризики відмови і щоразу подавати повний комплект.

Як оформити відстрочку в ТЦК за новими правилами

За порадою Тарасенко, військовозобов’язаний, аби оформити відповідну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, має подати письмову заяву до ТЦК. Зробити це можно як поштою, так і особисто. Ще законом передбачене подання заяви через електронний кабінет призовника, військоовзобов'язаного, резервіста. Але наразі технічна можливість ще не реалізована.

"Також попереджаю про своє побоювання, що ТЦК не розділятиме моб позицію щодо можливості направлення поштою, хоча Постанова КМУ це передбачає.", — зауважила вона.

Далі залишається лише чекати на результати розгляду. Адвокатка акцентувала на тому, що комісія сама буде перевіряти інформацію через реєстр. Якщо інформації буде недостатньо — ТЦК та СП направить військовозобов'яаному повідомлення про необхідність подання додаткових документів.

"Це означає, що відмова в продовженні відстрочки через недостатній пакет документів можлива тільки у випадку, коли ТЦК та СП повідомив про необхідність подачі додаткових документів, але ця вимога була проігнорована. Також побоююсь, що на практиці буде інакше", — додала вона.

Строки розгляду такої заяви Постановою КМУ 560 не передбачено, як і заборона направляти на ВЛК чи мобілізувати, доки заява розглядається.

Раніше "Телеграф" розповів, чи справді з 1 серпня змінюються правила відстрочки.