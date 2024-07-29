Можуть отримати повістки вже у серпні: хто з українців втратить відстрочку, названо десять категорій

Відстрочка від мобілізації більше не буде доступна цим громадянам

В Україні продовжується дія загальної мобілізації, під час якої військовозобов’язаних можуть призвати на службу. Однак існують категорії громадян, які мають відстрочку. Втім, у деяких випадках у серпні її можуть позбавити.

Про це пише OBOZ.UA. За його даними, відстрочка від мобілізації більше не буде доступна для 10 категорій громадян.

Серед них:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та своєчасної сплати, відстрочку можна оформити);

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний" – через скасування такої категорії (якщо ВВК визнає чоловіка придатним);

чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).

відстрочку від мобілізації з догляду за людиною з інвалідністю також неможлива, якщо це інвалідність ІІІ групи.

те саме стосується людей з інвалідністю І та ІІ групи – військовозобов’язаний не має права її оформити, якщо є інші родичі, які можуть доглядати таку людину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого мобілізують насамперед у серпні.