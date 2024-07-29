Можуть отримати повістки вже у серпні: хто з українців втратить відстрочку, названо десять категорій
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Відстрочка від мобілізації більше не буде доступна цим громадянам
В Україні продовжується дія загальної мобілізації, під час якої військовозобов’язаних можуть призвати на службу. Однак існують категорії громадян, які мають відстрочку. Втім, у деяких випадках у серпні її можуть позбавити.
Про це пише OBOZ.UA. За його даними, відстрочка від мобілізації більше не буде доступна для 10 категорій громадян.
Серед них:
- студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
- студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;
- багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та своєчасної сплати, відстрочку можна оформити);
- батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
- особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;
- особи, які мають статус "обмежено придатний" – через скасування такої категорії (якщо ВВК визнає чоловіка придатним);
- чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими;
- неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).
- відстрочку від мобілізації з догляду за людиною з інвалідністю також неможлива, якщо це інвалідність ІІІ групи.
- те саме стосується людей з інвалідністю І та ІІ групи – військовозобов’язаний не має права її оформити, якщо є інші родичі, які можуть доглядати таку людину.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого мобілізують насамперед у серпні.