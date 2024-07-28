Коли на вулицях перестануть роздавати повістки до ТЦК: у Міноборони назвали умови

Мобілізація в Україні продовжується

Попри збільшення популярності програми "Резерв+" та інших альтернативних способів оновлення даних, роздавати повістки на вулицях не перестануть. Причина в тому, що в Україні є багато людей, які порушують правила військового обліку.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв’ю NV. Він нагадав, що мобілізація в Україні триває не з 18 травня 2024 року, а з початку вторгнення.

"Виходячи з першопричин, можемо говорити, що коли всі оновлять свої дані військово-облікові, а порушники правил військового обліку самостійно з’являться в ТЦК, або зареєструються в додатку Резерв+, то, відповідно, такої необхідності (роздавати повістки — ред.) не буде", — сказав він.

Лазуткін зазначив, що в цьому випадку ТЦК матиме свою базу, в якій є інформація про те, де шукати того чи іншого військовозобов’язаного. Відповідно їм не знадобиться ходити вулицями та вислуховувати у свій бік неприємні та образливі висловлювання від людей, яких вони захищали на фронті до того, як потрапити на службу до ТЦК.

Проте спікер МОУ каже, що зараз є багато людей, які порушили правила військового обліку і держава має розуміти, чи може вона на них розраховувати.

"У нас з початку війни продовжуються ці процеси. Це не 18 травня ухвалили закон, і почалася мобілізація. Мобілізація триває", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого можуть відправити на фронт одразу після мобілізації.