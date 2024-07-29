Мобілізовуватимуть навіть до 25 років: у Генштабі пояснили, чому одна категорія українців не отримає відстрочку

У Раді пропонують врегулювати колізію

В Україні після скасування статусу "обмежено придатний" до військової служби виникла колізія, коли осіб віком до 25 років, що мали такий статус, можуть мобілізувати. Проте військове командування не підтримує внесення змін до законодавства з метою врегулювання цього питання.

Про це йдеться у відповіді Головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України на запит Радіо Свобода. Там зазначили, що отримували для погодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (11379, 11379-1, 11379-2), які стосувалися цих змін.

"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", — підкреслили в Генштабі.

Там наголосили, що деякі громадяни використовували цей статус з метою ухилення від проходження військової служби в мирний час. У Генштабі вважають, що прийняття запропонованих змін знизить мобілізаційний ресурс війська.

"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України, прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних сил України особовим складом та виконання ними завдань по захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", – йдеться у відповіді.

Як відомо, наразі особи віком до 25 років, що мали статус "обмежено придатних" і звільнялися від строкової служби у мирний час, але залишалися обмежено придатними в воєнний час, перебувають на обліку військовозобов’язаних, і тепер їх можуть мобілізувати. Водночас у Генштабі зазначають, що чинним законодавством не передбачено взяття на облік призовників осіб з категорії військовозобов’язаних.

В комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядаються законопроєкти, які покликані розв’язати колізію, що виникла після змін в мобілізаційному законодавстві. Зокрема, пропонується осіб до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", були звільнені від проходження строкової служби і стоять на обліку військовозобов’язаних, прирівняти до призовників та не мобілізувати до 25 років.

Нагадаємо, раніше в Одеському ТЦК та СП пояснили, у яких випадках можуть мобілізувати громадян, яким ще не виповнилося 25 років. Там зазначили, що нерідко у мережі з’являється неправдива інформація про мобілізацію.