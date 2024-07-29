Оновлення даних та штрафи: що зміниться в мобілізації жінок з 1 серпня

Військовий облік для певних категорій обов'язковий

За чинним законодавством України усі військовозобов'язані мають оновити облікові дані до 16 липня. Проте, чи стосується це жінок і чи можуть вони отримати штраф, якщо не встигли.

"Телеграф" відповість на ці питання та пояснить, хто саме має оновлювати військо-облікові дані і які штрафи загрожують від 1 серпня.

Зауважимо, що в Україні мобілізація для жінок залишається добровільною. Проте медикині мають в обов'язковому порядку стати на військовий облік та оновити військо-облікові дані. Жінки ж інших професій можуть зробити це за власним бажанням.

Жінки, яких медичних спеціальностей мають обов'язково стати на військовий облік:

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична терапія;

фізична реабілітація;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

промислова фармацевтика;

стоматологія;

медицина;

біомедична інженерія;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

фізіології та епідеміологія.

токсикологія;

фармакологія.

Водночас жінки, які мають медичну освіту, але не працюють за фахом все одно повинні стати на облік.

З 16 липня особи, що не оновили свої військо-облікові дані вчасно можуть отримати штраф від 17 000 до 25 500 грн. Це правопорушення кваліфікується як адміністративне.

Водночас за Кодексом України наразі автоматичного виписування штрафів не передбачено. Проте він накладається на особу протягом трьох місяців від дати виявлення правопорушення, але не більше як рік від дати вчинення такого правопорушення.

Раніше "Телеграф" писав, хто втратить відстрочку від мобілізації вже в серпні та зможе отримати повістку.