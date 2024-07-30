Отсрочка от мобилизации действительна только до 11 августа? Адвокат рассказала, как продлить

Верховная Рада уже утвердила указ главы государства о продлении на 90 суток военного положения в Украине с 12 августа

Большинство из тех, кто уже оформил отсрочку по новому порядку, имеют запись в военно-учетном документе о ее действии до 11 августа. Такая норма по соответствующей отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации прописана в постановлении Кабмина 560.

О том, что будет после этой даты, рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Подробности она объяснила в Telegram.

Правозащитница напомнила, что 11 августа это конечная дата очередного продления военного положения в стране. "Думаю, не нужно объяснять, что военное положение еще будет продолжено", — добавила она.

Следует отметить, что Верховная Рада уже утвердила указ главы государства о продлении на 90 суток военного положения в Украине с 12 августа (до 11 ноября 2024 г.). Теперь его должен подписать Владимир Зеленский.

Адвокат подчеркнула, что тем, кто имеет отсрочку до 11 августа, нужно совершить определенные действия. Алгоритм Дарья Тарасенко назвала следующий:

Дождаться издания указа президента о пролонгации срока проведения общей мобилизации; Написать заявление о продлении срока действия ранее предоставленной отсрочки. Представляется она в произвольной форме; Собрать пакет документов, которые следует прилагать к заявлению.

Правозащитница отметила, что подавать заново те же документы, которые уже подавали вместе с заявлением на отсрочку, не нужно. Постановление 560 этого не требует.

Если речь идет об обстоятельствах, которые могут изменяться, следует приложить новый документ.

"Например, студентам следует подавать "свежую" справку из учебного заведения, преподавателям — "свежую" справку с работы. Если основание для отсрочки — 3 группа инвалидности жены с определенным заболеванием (не путать с причиной установления инвалидности!) — также советую подавать "свежую" справку о заболевании", — пояснила она.

По мнению адвоката, не все ТЦК и СП согласятся с таким подходом. Представитель учреждения может потребовать полный пакет документов. Поэтому следует минимизировать риски отказа и каждый раз подавать полный комплект.

Как оформить отсрочку в ТЦК по новым правилам

По совету Тарасенко, военнообязанный, чтобы оформить соответствующую отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, должен подать письменное заявление в ТЦК. Сделать это можно как по почте, так и лично. Еще законом предусмотрена подача заявления через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Но пока техническая возможность еще не реализована.

"Также предупреждаю о своем опасении, что ТЦК не будет разделять моб позицию относительно возможности направления по почте, хотя Постановление КМУ это предусматривает ", — отметила она.

Дальше остается только ждать результатов рассмотрения. Адвокат акцентировала на том, что комиссия сама будет проверять информацию через реестр. Если информации будет недостаточно, ТЦК и СП направит военнообязанному уведомление о необходимости подачи дополнительных документов.

"Это означает, что отказ в продлении отсрочки из-за недостаточного пакета документов возможен только в случае, когда ТЦК и СП сообщил о необходимости подачи дополнительных документов, но это требование было проигнорировано. Также боюсь, что на практике будет иначе", — добавила она.

Сроки рассмотрения такого заявления Постановлением КМУ 560 не предусмотрено, как и запрет направлять на ВЛК или мобилизовать, пока заявление рассматривается.

Ранее "Телеграф" рассказал, действительно ли с 1 августа изменяются правила отсрочки.