Не лише смерть: з яких підстав військовослужбовця можуть виключити з військового обліку

У деяких випадках все одно доведеться носити військовий документ із собою

Під військової агресії РФ проти України на кожного військовозобов'язаного покладається обов’язок захисту держави. Однак існують випадки, коли людина може бути виключена з військового обліку.

Про це повідомляють юристи. Усього існує кілька підстав для виключення з військового обліку.

Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" (ч. 6 ст. 37) передбачає кілька варіантів:

померлі або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

особи, які припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії;

особи, що досягли граничного віку – 60 років.

Якщо людина виключена з військового обліку за двома останніми пунктами, відповідно до останніх двох пунктів, військово-обліковий документ у неї не вилучається. Туди вносяться дані про виключення з військового обліку. З цієї причини до досягнення 60 років такі громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу працівників ТЦК або поліцейських.

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