Мобілізація по-новому: хто отримає право на виїзд за кордон з 1 серпня

Виїжджати за територію країни можуть і окремі військовозобов'язані

На початку кожного місяця на українців, традиційно, чекають різні зміни у тих чи інших сферах життя. Проте, що стосується мобілізації, то тут все залишиться по-старому. А точніше по-новому, якщо говорити про оновлений закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня 2024 року.

Заборона виїзду для військовозобов'язаних громадян України, які відповідають віковим обмеженням — чоловікам віком до 18 років та після 60 років, за певними винятками, залишилась незмінною. Так, на час дії воєнного стану питання перетину кордону громадянами України регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 57.

Згідно з документом, право виїжджати за територію країни можуть такі військовозобов'язані чоловіки:

ті, хто з медичних причин отримали дозвіл на виїзд (за станом здоров’я)

за сімейними обставинами

за професією

з метою допомоги ЗСУ

держслужбовці

Проте, перед тим як планувати поїздку за кордон, необхідно ознайомитися з інформацією, яка є на офіційному веб-порталі Державної прикордонної служби України.

Щодо жінок, відповідно до закону громадянки України можуть вільно виїжджати за кордон. Проте не слід забувати, що існують винятки. Так, обмеження на виїзд розповсюджуються на жінок, які обіймають посади в уряді та народних депутатів.

Важливо також зазначити про те, що з 1 жовтня 2023 року в Україні жінки-медики стали на військовий облік. Таким чином, українки, які перебувають на військовому обліку, мають ті ж самі зобов’язання, що і чоловіки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, кого зможуть забрати до армії з 1 серпня. Призиватимуть кілька категорій військовозобов’язаних українців.