Мобілізація продовжується: кого зможуть забрати до армії з 1 серпня

Призвати зможуть кілька категорій населення

Верховна Рада 23 липня продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні. Вони діятимуть ще 90 днів.

У зв’язку із цим "Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати з 1 серпня 2024 року. Зокрема призиватимуть кілька категорій військовозобов’язаних українців.

Кого можуть мобілізувати:

військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років із військовим досвідом, які придатні до військової служби за станом здоров’я;

військовозобов’язаних чоловіків від 25 до 60 років без військового досвіду, придатних для здоров’я до військової служби;

чоловіків від 25 до 60 років, які раніше мали статус "Обмежено придатний" за станом здоров’я під час воєнного стану — такі військовозобов’язані повинні повторно пройти ВЛК (військово-лікарську комісію) до 4 лютого 2025 року і на підставі її укладання вже набути статусу "Придатний" або "Непридатний" (статус "Обмежено придатний до військової служби" у новому законодавстві скасовано);

чоловіків віком від 18 до 60 років, знятих або виключених із військового обліку, але визнаних придатними або обмежено придатними до служби за станом здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК;

військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру, які є офіцерами запасу та на цей момент не продовжують навчання у магістратурі;

військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу в армії (за винятком останньої демобілізації строковиків — їх можуть мобілізувати через рік);

військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 25 років, які були приписані до призовних ділянок за старим законодавством та мали статус "Непридатний" до військової служби у мирний час або "Обмежено придатний" у воєнний час — таким військовозобов’язаним потрібно також повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та на підставі її укладання вже отримати статус "Придатний" або "Непридатний".

Раніше ми розповідали про 10 категорій населення, які не матимуть змоги отримати відстрочку від мобілізації з 1 серпня. Також "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіків із дітьми від трьох різних жінок.