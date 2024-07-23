Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію: подробиці

Жоден депутат не проголосував проти

Верховна Рада 23 липня продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Законопроєкт №11443 підтримали 339 нардепів.

Воєнний стан продовжений до 11 листопада 2024 року, про що повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. Тепер законопроєкт має підписати президент України.

"Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів ― до 11 листопада. За ― 339", ― написав нардеп.

Під час голосування 23 липня "За" висловились 339 нардепів, а 16 народних обранців не голосували. Жоден нардеп не проголосував "Проти". З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 12 продовження воєнного стану.

Зазначимо, що весною нижню планку мобілізаційного віку знизили до 25 років. Це рішення допоможе поповнити Сили оборони. Зниження віку мобілізації дозволяє призвати близько 100 тисяч чоловіків.

В деяких випадках мобілізують чоловіків до 25 років. Це стосується військовозобов’язаних чоловіків, які закінчили військову кафедру чи відслужили строкову службу. У більшості випадків українці до 25 років можуть вступити до лав Сил оборони лише добровільно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можна забронювати від мобілізації 400 тисяч військовозобов’язаних чоловіків. Більшість місць вже зайнята. З 18 липня доступне електронне бронювання в "Дії". Відповідь стане відомою протягом доби.