Не только смерть: на каких основаниях военнослужащего могут исключить из военного учета

В некоторых случаях все равно придется носить военный документ с собой

В условиях военной агрессии РФ против Украины на каждого военнообязанного возлагается обязанность по защите государства. Однако существуют случаи, когда человек может быть исключен из военного учета.

Об этом сообщают юристы. Всего существует несколько оснований для исключения из воинского учета.

Закон Украины "О воинской обязанности и воинской службе" (ч. 6 ст. 37) предусматривает несколько вариантов:

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

лица, гражданство Украины которых прекращено;

лица, которые признаны непригодными к военной службе в соответствии с результатом военно-врачебной комиссии;

лица, достигшие предельного возраста – 60 лет.

Если человек исключен из военного учета по двум последним пунктам, в соответствии с последними двумя пунктами, военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные об исключениях из военного учета. По этой причине до достижения 60 лет такие граждане должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полицейских.

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