Серед постраждалих батько чотирьох дітей: спливли нові деталі скандалу з ТЦК на Тернопільщині

Фігурантів підозрюють у незаконному утриманні людей і побитті

Не лише "відмазували" від мобілізації, але й незаконно утримували людей та били їх. Чотирьом службовцям Борщівського ТЦК, що на Тернопільщині, а також одному працівникові Борщівської міської ради повідомили про підозри. Фігурантів справи затримали на хабарі 23 липня.

Про це під час брифінгу з журналістами повідомив начальник Нацполіції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. За його словами, до наявних підозр двом службовцям ТЦК додали нові кваліфікації.

"П'ятьом фігурантам справи, а саме керівнику районного ТЦК, трьом його підлеглим та працівникові Борщівської міської ради повідомили про підозри в складі організованої злочинної групи. Підозрюють не лише в корупції, але й в незаконному утриманні людей і побитті. Слідство хоче, щоб це був арешт без альтернативи застави усім п'ятьом фігурантам справи", — заявив Зюбаненко.

В ході розслідування з’ясувалося, що у справі є потерпілі. Нині їх шестеро. Чоловіків, які не мали грошей, щоб відкупитися від служби в ЗСУ, залучали до будівництва будинку для співробітника ТЦК.

"Зараз є офіційно 6 потерпілих, але це стосовно оголошення сьогоднішніх підозр. Ми працюємо з більшою кількістю потерпілих, кожного дня, ми встановлюємо, спілкуємося. Потерпілі оплачували рахунки та долучалися до будівельних робіт. Такі факти є та вони будуть досліджені", — розповів Зюбаненко.

Також, за його словами, всім п’ятьом фігурантам справи додали статтю 122 КК України (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості).

"В одному з випадків людину було незаконно позбавлено волі, йому наносились тілесні ушкодження. Фігуранти розуміли, що дана особа не може бути призвана, бо в нього є 4 неповнолітніх дітей. Все одно він був затриманий, певний час утримувався, чекав, поки принесуть грошову винагороду за те, щоб його відпустили. 30 тисяч гривень", — розповів Зюбаненко.

Контекст

23 липня на Тернопільщині викрили корупційну схему в Борщівському центрі комплектування. Керівника відділу та головного спеціаліста мобілізаційного відділення затримали на отриманні хабаря.

Начальнику інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або за змовою (ч. 3 ст. 368 ККУ), що передбачає до 10 років позбавлення волі. Головному спеціалісту висунули звинувачення за ч. 3 ст. 369 ККУ — пропозиція чи обіцянка надання неправомірної вигоди службовій особі, що карається до 8 років ув'язнення.

У ході розслідування правоохоронці провели 38 обшуків на території двох областей — Тернопільської та Львівської. Вилучено значні суми готівки: близько 2 млн гривень, 96 тис. доларів та 82 тис. євро.

25 липня суд обрав двом із підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. гривень. За словами Сергія Зюбаненка, обидва підозрювані внесли заставу та вийшли на волю. Це спонукало слідчих подати клопотання про зміну запобіжних заходів.

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