Беруть навіть студентів: скільки платять водіям у ТЦК та які ще є бонуси

Вік претендента – від 18 до 55 років

В Україні існує багато можливостей знайти роботу для водіїв із гарною зарплатою та можливістю бронювання від мобілізації. А у Дніпрі шукають водія для роботи у ТЦК.

Вакансія розміщена на популярному сайті пошуку роботи та співробітників. Водія шукають на повну зайнятість, зарплата – 50 тисяч гривень. Готові взяти студента або ветерана. Умови прийняття на військову службу – вік від 18 до 55 років та придатність до військової служби за станом здоров’я.

Зі свого боку роботодавець пропонує стабільне грошове забезпечення та забезпечення речовим майном. Також серед бонусів – безкоштовне лікування. Крім того, пропонується збереження місця роботи та середня місячна зарплата.

"Якщо стати військовим ваша давня мрія, то це чудовий варіант для її втілення!", — зазначили у ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві шукають водія на хорошу зарплату, за необхідності компанія бронює від мобілізації. Є одна важлива умова – наявність власного автомобіля.

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