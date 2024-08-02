Економте час: як за кілька хвилин записатись в електронну чергу в ТЦК

Забудьте про довгі черги

У Міністерстві оборони нещодавно створили новий сервіс для військовозобов’язаних громадян. Електронна черга в ТЦК дозволяє онлайн записатись у Центр в будь-якому місті та відвідати його без черг у вказаний час.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони. Зареєструватись можна на сайті відомства.

Електронна черга в ТЦК: як записатись

Завчасно запланувати свій візит можна у будь-який центр ТЦК. У переліку немає лише тих, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Записатись в електронну чергу можна, скориставшись інструкцією:

перейти на сторінку реєстрації;

обрати область, ТЦК за місцем прописки;

ввести персональні дані;

підтвердити номер телефону;

отримати дату та час візиту.

Після цього залишається лише прийти в назначений час. Цей сервіс зекономить час і дозволить максимально швидко та зручно розв'язати свої питання.

Нагадаємо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію у багатьох ТЦК були величезні черги. Деякі чоловіки займали її з самого рання. Особливо загострилась проблема у середині липня, коли спливав час для оновлення військово-облікових даних.

Раніше "Телеграф" писав, чому не вдається записатись до електронної черги у ТЦК. Деякі користувачі стикаються з такою проблемою.

Також важливо знати, що згодом українці зможуть мобілізуватись без ТЦК. У Генштабі збираються ввести важливу зміну.