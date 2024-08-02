Економте час: як за кілька хвилин записатись в електронну чергу в ТЦК
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Забудьте про довгі черги
У Міністерстві оборони нещодавно створили новий сервіс для військовозобов’язаних громадян. Електронна черга в ТЦК дозволяє онлайн записатись у Центр в будь-якому місті та відвідати його без черг у вказаний час.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони. Зареєструватись можна на сайті відомства.
Електронна черга в ТЦК: як записатись
Завчасно запланувати свій візит можна у будь-який центр ТЦК. У переліку немає лише тих, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
Записатись в електронну чергу можна, скориставшись інструкцією:
- перейти на сторінку реєстрації;
- обрати область, ТЦК за місцем прописки;
- ввести персональні дані;
- підтвердити номер телефону;
- отримати дату та час візиту.
Після цього залишається лише прийти в назначений час. Цей сервіс зекономить час і дозволить максимально швидко та зручно розв'язати свої питання.
Нагадаємо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію у багатьох ТЦК були величезні черги. Деякі чоловіки займали її з самого рання. Особливо загострилась проблема у середині липня, коли спливав час для оновлення військово-облікових даних.
Раніше "Телеграф" писав, чому не вдається записатись до електронної черги у ТЦК. Деякі користувачі стикаються з такою проблемою.
Також важливо знати, що згодом українці зможуть мобілізуватись без ТЦК. У Генштабі збираються ввести важливу зміну.