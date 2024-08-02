Среди пострадавших отец четырех детей: всплыли новые детали скандала с ТЦК в Тернопольской области

Фигурантов подозревают в незаконном удержании людей и избиении

Не только "отмазывали" от мобилизации, но и незаконно удерживали людей и избивали их. Четырем служащим Борщевского ТЦК на Тернопольщине, а также одному работнику Борщевского городского совета сообщили о подозрениях. Фигурантов дела задержали на взятке 23 июля.

Об этом на брифинге с журналистами сообщил начальник Нацполиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко. По его словам, к имеющимся подозрениям двум служащим ТЦК добавили новые квалификации.

"Пяти фигурантам дела, а именно руководителю районного ТЦК, трем его подчиненным и работнику Борщевского городского совета сообщили о подозрениях в составе организованной преступной группы. Подозревают не только в коррупции, но и в незаконном содержании людей и избиении. Следствие хочет, чтобы это был арест без альтернативы залогу всем пяти фигурантам дела", — заявил Зюбаненко.

В ходе расследования выяснилось, что по делу есть потерпевшие. Сейчас их шестеро. Мужчин, не имевших денег, чтобы откупиться от службы в ВСУ, привлекали к строительству дома для сотрудника ТЦК.

"Сейчас официально 6 пострадавших, но это относительно объявления сегодняшних подозрений. Мы работаем с большим количеством пострадавших, каждый день, мы устанавливаем, общаемся. Пострадавшие оплачивали счета и приобщались к строительным работам. Такие факты есть и они будут исследованы", — рассказал Зюбаненко.

Также, по его словам, всем пяти фигурантам дела добавили статью 122 УК Украины (преднамеренное нанесение телесных повреждений средней тяжести).

"В одном из случаев человек был незаконно лишен свободы, ему наносились телесные повреждения. Фигуранты понимали, что данное лицо не может быть призвано, так как у него есть 4 несовершеннолетних детей. Все равно он был задержан, определенное время содержался, ждал, пока принесут денежное вознаграждение за то, чтобы его отпустили. 30 тысяч гривен", — рассказал Зюбаненко.

Контекст

23 июля в Тернопольской области разоблачили коррупционную схему в Борщевском центре комплектования. Руководитель отдела и главный специалист мобилизационного отделения задержан на получении взятки.

Начальнику инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или по сговору (ч. 3 ст. 368 УКУ), что предусматривает до 10 лет лишения свободы. Главному специалисту предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 369 УК — предложение или обещание предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, наказуемому до 8 лет тюрьмы.

В ходе расследования правоохранители провели 38 обысков на территории двух областей – Тернопольской и Львовской. Изъяты значительные суммы наличных денег: около 2 млн гривен, 96 тыс. долларов и 82 тыс. евро.

25 июля суд избрал двум из подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. гривен. По словам Сергея Зюбаненко, оба подозреваемых внесли залог и вышли на свободу. Это побудило следователей подать ходатайство об изменении мер предосторожности.

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