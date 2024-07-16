Гарно жити не заборониш: суддя з Броварів підробив документи та замість відрядження поїхав на Кариби (фото)

Раніше цього ж чиновника вже ловили на хабарі

СБУ та ДБР зібрали нові докази злочинної діяльності судді Броварського міськрайонного суду Київської області, який під час війни за підробленими документами виїхав за межі країни. Під виглядом службового відрядження служитель Феміди вирушив у подорож круїзним лайнером країнами Карибського басейну.

Супроводжувала суддю його співмешканка. Подробиці резонансної справи розповіли у прес-службі СБУ.

Відомо, що суддя з Броварів вирішив "відпочити" і влітку 2023 незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження. Для цього він звернувся за допомогою до свого знайомого адвоката та разом вони підготували фальшиве запрошення на конференцію у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.

Насправді ніяких подібних заходів у зазначеній країні тоді не проводилося, а служитель Феміди вирушив разом зі своєю співмешканкою на круїзному лайнері на Карибські острови.

Підробне запрошення і стало підставою для видання наказу про службове відрядження та забезпечило судді подальший незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану.

Надалі чиновник використав підроблені документи для незаконного перетину кордону. При цьому він ввів в оману керівництво суду та органи прикордонного контролю.

На підставі отриманих доказів судді та його спільнику — адвокату — повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб" та "Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб".

Повідомлення про підозру вручено за підписом заступника Генерального прокурора. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Варто зазначити, що у вересні 2023 року цього ж суддю викрили на хабарі, який він отримав за прийняття "правильного" рішення у майновому спорі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на хабарі спіймали кмітливу адвокатшу. Зловмисниця підбурювала свого клієнта надати 30 тисяч доларів слідчому поліції в обмін на зняття чоловіка з розшуку. Жінці повідомили про підозру.