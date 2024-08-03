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Народилась дитина чи купили машину: як це вплине на субсидію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Заощадити на комуналці можна чималу суму Новина оновлена 03 серпня 2024, 09:34
Заощадити на комуналці можна чималу суму. Фото Pixabay

В яких випадках отримувачам субсидії потрібно звертатись до ПФУ і скільки на це дається часу

Для отримувачів житлової субсидії існує важливе правило — в разі змін у майновому чи сімейному стані повідомити в Пенсійний фонд України. На це дається 30 календарних днів.

Перелік випадків, про які слід інформувати ПФУ викладений в постанові Кабміну. Серед них зокрема зміна кількості зареєстрованих чи задекларованих в житлі осіб, складу родини тощо. Деякі зміни впливають не тільки на саме право отримувати субсидію, а й на особливості її отримання, розмір соціальних нормативів, суму виплат тощо.

В яких випадках повідомляти в ПФУ:

  • зміна складу зареєстрованих чи задекларованих членів домогосподарства
  • зміна соцстатусу членів домогосподарства (наприклад, безробітний, пенсіонер тощо)
  • зміни у складі родини проживаючих та зареєстрованих
  • зміна надавача, умов, переліку послуг ЖКГ,
  • отримання членом родини особи зі складу домогосподарства одноразового доходу у сумі вищій за 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (у 2024 році — екв. 73 000 грн)
  • коштовні придбання, купівля нерухомості, великі витрати
  • закордонні поїзди, довші за 60 днів
  • відшкодування комунальних витрат коштом місцевого бюджету.

Раніше "Телеграф" розповідав, які саме документи потрібні для отримання субсидії. В переліку — не тільки паспорт та заява.

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