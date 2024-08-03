Народилась дитина чи купили машину: як це вплине на субсидію

В яких випадках отримувачам субсидії потрібно звертатись до ПФУ і скільки на це дається часу

Для отримувачів житлової субсидії існує важливе правило — в разі змін у майновому чи сімейному стані повідомити в Пенсійний фонд України. На це дається 30 календарних днів.

Перелік випадків, про які слід інформувати ПФУ викладений в постанові Кабміну. Серед них зокрема зміна кількості зареєстрованих чи задекларованих в житлі осіб, складу родини тощо. Деякі зміни впливають не тільки на саме право отримувати субсидію, а й на особливості її отримання, розмір соціальних нормативів, суму виплат тощо.

В яких випадках повідомляти в ПФУ:

зміна складу зареєстрованих чи задекларованих членів домогосподарства

зміна соцстатусу членів домогосподарства (наприклад, безробітний, пенсіонер тощо)

зміни у складі родини проживаючих та зареєстрованих

зміна надавача, умов, переліку послуг ЖКГ,

отримання членом родини особи зі складу домогосподарства одноразового доходу у сумі вищій за 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (у 2024 році — екв. 73 000 грн)

коштовні придбання, купівля нерухомості, великі витрати

закордонні поїзди, довші за 60 днів

відшкодування комунальних витрат коштом місцевого бюджету.

Раніше "Телеграф" розповідав, які саме документи потрібні для отримання субсидії. В переліку — не тільки паспорт та заява.