Родился ребенок или купили машину: как это повлияет на субсидию

В каких случаях получателям субсидии следует обращаться в ПФУ и сколько на это дается времени.

Для получателей жилищной субсидии существует важное правило – в случае изменений в имущественном или семейном состоянии сообщить в Пенсионный фонд Украины. На это дается 30 календарных дней.

Список случаев, о которых следует информировать ПФУ , изложен в постановлении Кабмина. Среди них, в частности, изменение количества зарегистрированных или задекларированных в жилище лиц, состава семьи и т.п. Некоторые изменения влияют не только на само право получать субсидию, но и на особенности ее получения, размер социальных нормативов, сумму выплат и т.п.

В каких случаях сообщать в ПФУ:

изменение состава зарегистрированных или задекларированных членов домохозяйства

изменение соцстатуса членов домохозяйства (например, безработный, пенсионер и т.п.)

изменения в составе семьи проживающих и зарегистрированных

изменение передатчика, условий, перечня услуг ЖКХ,

получение членом семьи лица из состава домохозяйства одноразового дохода в сумме выше 25-кратного размера прожиточного минимума (в 2024 году — экв. 73 000 грн)

ценные приобретения, покупка недвижимости, большие расходы

заграничные поезда длиннее 60 дней

возмещение коммунальных расходов на средства местного бюджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие именно документы нужны для получения субсидии. В перечне – не только паспорт и заявление.