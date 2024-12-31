"Новорічна ялинка" від союзників: у скільки їм обійшлася допомога Україні (інфографіка)

За підсумками 2024 року волонтери підготували спеціальну інфографіку.

2024 рік добігає кінця, а це означає, що настав час підбивати підсумки. У даному випадку варто з’ясувати, скільки Україні отримала військова допомога від союзників у 2010 році і в яку суму ця допомога обійшлася.

Відповідну інфографіку опубліковано на Telegram-каналі UA War Infographics — вона виконана у вигляді новорічної ялинки.

У цій інфографіці представлені такі види військової техніки, як ППО (Iris-T, Patriot, SAMP/T, Skynex, NASAMS), літаки (Міг-29 та F-16), РСЗВ (HIMARS), танки (Abrams, Leopard), артилерію (M777, Zuzanna 2), БМП (Bradley) тощо.

Найбільше допомоги дала Естонія (3,3%), на другому місці – Норвегія (2,9%), на третьому місці – Данія (2,6%). Далі йдуть:

Швеція (1,7%);

Литва (1,6%);

Латвія (1,5%);

Нідерланди (1,2%);

Фінляндія (1,0%);

Велика Британія (0,8%);

Польща, Канада, Словаччина, Європейський Союз (0,7%);

Німеччина та США (0,6%).

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джозефа Байдена трохи більше, ніж за місяць до виходу з Білого дому, обрала іншу стратегію постачання озброєння Україні. Тепер поставки максимально прискорені з метою надати Україні більше сил до 20 січня 2025 року.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, перед тим як залишити пост президента Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.