З грандіозними салютами та концертами: як святкують Новий рік у світі (фото, відео)

Як святкують Новий рік у різних країнах світу

До кінця поточного року за київським часом залишилося ще кілька годин, однак у деяких країнах стрілки годинника вже переступили за північ. А в мережі вже показали фотографії зі святкувань.

Однією з перших святкувати почала Австралія. Традиційно в Сіднеї з цього приводу влаштовують грандіозний феєрверк, а тисячі людей виходять на вулиці, щоб побачити видовище на власні очі.

Приблизно одночасно святкувати почали в Японії. Жителі Токіо традиційно зібралися у храмах, щоб почути 108 ударів дзвону, що символізує очищення від гріхів.

А ось так виглядала будівля Токійського університету.

Масштабні святкування також було організовано на Тайвані.

Та не відставали й на материковому Китаї. Хоча країна дуже витягнута зі сходу на захід, проте вона живе за єдиним часовим поясом, а тому святкувати почали всі одночасно.

У Бангкоку (Таїланд) після опівночі все місто "потонуло" у феєрверках.

В ОАЕ було красиво та без феєрверків. Наприклад, найвищий хмарочос світу Бурж Халіфа на якийсь час став новорічною ялинкою.

Як повідомлялося раніше, в Україні використання піротехніки через війну було заборонено, а за порушення може загрожувати великий штраф та навіть арешт. Проте деяких "сміливців" в Одесі, Львові та Нікополі це не зупинило.