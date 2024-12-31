З грандіозними салютами та концертами: як святкують Новий рік у світі (фото, відео)
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Як святкують Новий рік у різних країнах світу
До кінця поточного року за київським часом залишилося ще кілька годин, однак у деяких країнах стрілки годинника вже переступили за північ. А в мережі вже показали фотографії зі святкувань.
Однією з перших святкувати почала Австралія. Традиційно в Сіднеї з цього приводу влаштовують грандіозний феєрверк, а тисячі людей виходять на вулиці, щоб побачити видовище на власні очі.
Приблизно одночасно святкувати почали в Японії. Жителі Токіо традиційно зібралися у храмах, щоб почути 108 ударів дзвону, що символізує очищення від гріхів.
А ось так виглядала будівля Токійського університету.
Масштабні святкування також було організовано на Тайвані.
Та не відставали й на материковому Китаї. Хоча країна дуже витягнута зі сходу на захід, проте вона живе за єдиним часовим поясом, а тому святкувати почали всі одночасно.
У Бангкоку (Таїланд) після опівночі все місто "потонуло" у феєрверках.
В ОАЕ було красиво та без феєрверків. Наприклад, найвищий хмарочос світу Бурж Халіфа на якийсь час став новорічною ялинкою.
Як повідомлялося раніше, в Україні використання піротехніки через війну було заборонено, а за порушення може загрожувати великий штраф та навіть арешт. Проте деяких "сміливців" в Одесі, Львові та Нікополі це не зупинило.