Кожному субсидія рахується окремо: що впливає на суму

Субсидію призначають з місяця подачі заяви, якщо звернутися по неї в липні, серпні чи вересні

В Україні триває призначення субсидії на неопалювальний період. Часові рамки — до 1 жовтня. Після цього більшості отримувачів субсидію перерахують автоматично з урахуванням зміни сезону на опалювальний.

Кожному заявнику субсидія розраховується окремо, адже вона залежить від кількості зареєстрованих в домогосподарстві, статків їх та їхніх родин. Частина українців не має права на отримання субсидії, зокрема до них належать люди у яких понад 100 000 грн на депозитах, є новенький автомобіль або інший вид транспорту, а також кілька об'єктів житлової нерухомості, які вони здають.

Сума субсидії — це різниця між обов'язковим платежем та комунальними нарахуваннями за соціальними нормативами. Обов'язковий платіж розраховується за спеціальною формулою. Прямий вплив на нього має середні сукупний дохід родини. Враховується скільки в середньому заробляються грошей на одну людину.

Від суми яку нарахували за комунальні послуги, які людина вказала в заяві на отримання субсидії, віднімається розмір обов'язкового платежу — ця різниця і є сума субсидії.

Формула розрахунку субсидії

Отримувати її можна як на банківський рахунок, так і є можливість отримати гроші на Укрпошті. Зокрема це доступно пенсіонерам, які отримують пенсію саме таким чином. Згодом людина вже сама самостійно розподіляє гроші на оплату комунальних послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи, якими можна дізнатися про призначення субсидії. Для цього є зручні онлайн-інструменти.