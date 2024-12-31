Зеленський привітав українців із Новим роком: з'явилося відео звернення

Глава держави звернувся до мешканців країни

Президент України Володимир Зеленський звернувся із новорічним привітанням до українців. Його виступ розпочався приблизно за двадцять хвилин до півночі.

Традиційно його виступ транслювався на всіх українських телеканалах, а також у Youtube-каналі Офісу президента. Для України це вже третій Новий рік, який вона зустрічає за умов воєнного стану, запровадженого після початку російського повномасштабного вторгнення.

Примітно, що для Зеленського це привітання вже стало шостим.

Варто зазначити, що Зеленський разом із дружиною привітав українців за кілька годин до півночі. Він зазначив, що щодня 2024 року був здобутий українськими військовими та всіма жителями країни, які продовжують захищати Україну, працювати на її благо, допомагати та зміцнювати її.

Тоді він сказав, що 2025 рік стане для України роком життя та свободи.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив, що в 2025 році для нашої країни буде більше успіху, тоді як Росії доведеться приймати складні рішення.