Українці зворушливо привітали окуповані міста: новорічний флешмоб віруситься у мережі (фото)

Цей флешмоб – це нагадування, що люди в окупації важливі для кожного з нас.

У мережі запустили флешмоб під назвою "Святкуємо за українським часом". Люди підтримують новорічними листівками тих, хто лишився на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідні фотографії було опубліковано у Telegram-каналі руху опору на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка". Зазначається, що цей флешмоб – це нагадування, що люди в окупації важливі. Вони чинять спротив і чекають на повернення України.

"Ми дуже розчулені рівнем підтримки, розуміння та любові, які показують люди, беручи участь у флешмобі "Святкуємо за українським часом", — йдеться у повідомленні.

На новорічних листівках українці згадують такі міста як Нова Каховка, Горлівка, Ялта, Генічеськ, Кремінна, Бердянськ та інші.

Примітно, що всі листівки зроблені власноруч. Автори сфотографували їх на тлі вулиць своїх рідних міст та опублікували ці фото у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядають новорічні ялинки, які росіяни встановили у тимчасово окупованих українських містах.