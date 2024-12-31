Зеленський з дружиною привітали українців із Новим роком

2024 року став для українців "здобутим та вільним", каже глава держави

Президент та перша леді України Володимир та Олена Зеленські привітали Українців з Новим роком. Примітно, що зробили вони це о 19:00 за київським часом.

Про це вони повідомили у своїх телеграм-каналах. За їх словами, 2025 рік стане для українців "роком життя та свободи".

Вони нагадали, що кожний день 2024 року був здобутим українськими військовими та всіма жителями країни, які продовжують захищати Україну, працювати на її благо, допомагати та зміцнювати її.

"Ми, українці, знаємо, як це – не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. І 2024-й став саме таким – здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни. Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!", — сказано у повідомленнях.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив, що в 2025 році для нашої країни буде більше успіху, тоді як Росії доведеться приймати складні рішення.