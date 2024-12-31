Буде витискати по максимуму. Що Україні треба від НАТО

Києву потрібен політичний сигнал з Брюсселя, каже експерт з питань безпеки

Західні партнери України не люблять згадувати, як вони за Будапештським меморандумом дали Києву гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї. Тому президент Володимир Зеленський з перших днів повномасштабного вторгнення РФ звертався до парламентів європейських держав, напряму́ комунікував з їхнім суспільством, щоб змусити наших партнерів виконувати свої зобов'язання.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Він назвав це продовженням старої політики пошуку половинчастих рішень і небажання брати відповідальність за підтримку нашої країни.

— Якщо Україна не встоїть — наступними будуть країни Балтики і Польща, яка недарма витрачає максимум свого ВВП (це 4,7%) на військо. Це продовження старої політики змушування нас до перемовин. Добре, що наша влада не йде на цей крок. Бо всі вони мусять супроводжуватися озброєнням нас до зубів, — каже військовий експерт. — Бо чому можна використовувати ракети Tomahawk проти єменських хуситів у тапках з автоматами, а не можна бити по головних терористах.

Як приклад Дмитро Жмайло навів закриття неба над Ізраїлем, куди летять іранські балістичні ракети і дрони, але це не робиться у випадку з Україною.

— Нас можуть змусити до такого сценарію (отримання гарантій безпеки без вступу в НАТО. — Ред.), але я нагадаю: навіть п'ята стаття [Статуту НАТО] — не панацея, тому що відправка військ до країни Північно-атлантичного альянсу, яка зазнала агресії, — лише опція, а не обов'язок. Там вказано, що всі мають допомагати, всі мають підтримувати аж до відправки своїх військ. Але чи будуть виконані ці зобов'язання? — ставить резонне запитання виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

За його словами, все викладене на папері має також підкріплюватися силою, сильною комунікаційною лінією та переговорною позицією. Саме тому перший пункт плану Перемоги передбачає членство України в НАТО.

— Нам важливо отримати цей політичний сигнал, отримати це запрошення, — каже експерт з питань безпеки. — Хай без дати, хай без часу, хай без конкретних умов, але щоб воно було від наших західних партнерів. Тому що ми намагаємося розірвати коло позаблоковості і буферного статусу України. Тому що це — шлях у третій світ.

На думку Дмитра Жмайла, будуть з'являтися багато інших сценаріїв з підвищенням рівня взаємодії Заходу зі Україною.

— Нас поставили в один ряд з Південною Кореєю та Японією. Нагадаю: за це літо ми підписали низку двосторонніх договорів з кожною країною, які мають гарантувати нам надання військової допомоги зі Сполученими Штатами. Але якщо не буде реального розміщення тут великого арсеналу і зброї, яка могла б гарантувати припинення вогню чи убезпечити нас від розростання зони російської окупації, якщо тиск буде наскільки сильний, ми можемо до цього прийти, — каже він про згоду Києва на гарантії безпеки без членства в Альянсі.

Однак, за його словами, Україна зі свого статусу буде витискати по максимуму, а по максимуму — це саме запрошення і членство в НАТО.

— Тому що ми думаємо не в короткостроковій перспективі про припинення вогню і збереження української державності зараз. Ми думаємо про майбутні покоління, щоб всі ці злочини, які сталися з 2022 року, не повторилися. І молоде покоління (стосовно якого наші ж західні партнери тиснуть, щоб знижувати мобілізаційний вік і ставити їх "під ружжо") займалося відновленням демографічної ситуації і відбудовою нашої держави, — наголосив експерт з безпекових питань.

Інакше, на його думку, Україна ризикує бути втягнутою у постійний конфлікт, який може тривати десятки років.

— Тому і наша позиція є такою: ми хочемо розірвати це коло і нарешті зажити нормальним життям. Тому що я не знаю, яка з інших держав заплатила таку високу ціну за євроатлантичний вибір і за цивілізаційний розвиток, як Україна, — підсумував Дмитро Жмайло.

Раніше політолог Ігор Чаленко пояснив "Телеграфу", як Україні вступити в НАТО і звільнити території від Росії.