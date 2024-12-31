П'ять слів, з якими є проблеми у тих, хто переходить на українську: перевір себе (відео)

Російськомовним українцям може бути важко перекласти ці слова

Якщо у Новому році ви вирішили вдосконалити знання української мови, варто перевірити себе простим тестом на словниковий запас. Окрім привітання із прийдешніми та минущими зимовими святами, в українській є слова, які можуть викликати складнощі у російськомовної аудиторії.

Зачинателька приватної школи української мови Аліна Острозька розповідає, що є п’ять слів, на яких російськомовні українці спотикаються найчастіше. "Телеграф" наводить їх із перекладом. Зазначимо, що всі слова мають відтінки значень. З деякими запропонованими варіантами в коментарях активно сперечались.

Вызывающий — зухвалий, нахабний, безсоромний. В коментарях додали, що це слово також можна перекласти відвертий, наприклад, описуючи вбрання.

Ущерб — збиток, шкода, невигода.

Мнимый — уявний, удаваний, позірний.

Баловать — розпещувати, панькати, пестити. Зазначимо, що словники дають також переклад балувати.

Внушительный — значний, авторитетний та вражаючий.

Найбільші дискусії викликали слова вызывающий та баловать. Також частина коментаторів зазначили, що попри україномовність не змогли перекласти словам. Мовознавиця зазначила, що це, йомвірно, через те, що вони не розмовляють російською.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає вайб. Цей англіцизм можна по-різному перекласти українською.